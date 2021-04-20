شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق علاج التنقيط الأنفى الخلفى فى المنزل.. أبرزها شرب السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التنقيط الأنفي الخلفي مشكله صحية تحدث عندما يتساقط المخاط في الحلق أو في خلف الأنف يحدث هذا بسبب سماكة المخاط أو الإفراط في إنتاجه نتيجة لعده أسباب أبرزها الحساسية ونزلات البرد والارتجاع المعدى المريئى، وفقا لتقرير لموقع healthline.

وتشمل الأعراض الشائعة للتنقيط الخلفى: التهاب الحلق، سعال متكرر، الشعور وكأن هناك كتلة في حلقك، صوت الغرغرة، في كثير من الأحيان ، يمكن علاج التنقيط الأنفي الخلفي بالعلاجات المنزلية، يمكنك أيضًا استخدامها مع العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية.

العلاجات المنزلية للتنقيط الخلفى للأنف

اسند رأسك: ارفع رأسك للسماح للجاذبية بتصريف المخاط من الممرات الأنفية تجنب الاستلقاء أثناء القراءة أو مشاهدة التلفاز، في الليل ، حافظ على ارتفاع رأسك قليلاً يمكنك القيام بذلك عن طريق دعم وسادتك على لوح الرأس أو وضع وسادتين، تجنب رفع رأسك أكثر من اللازم ، لأنه قد يسبب ألمًا في الرقبة والكتف.

اشرب السوائل وخاصة السوائل الساخنة: اشرب الكثير من السوائل لتخفيف المخاط كلما كان المخاط أرق ، كان من الأسهل مروره عبر تجاويف الأنف، يعمل شرب السوائل أيضًا على ترطيب بطانة الأنف المشروبات الساخنة ، مثل الشاي أو الشوربة، سيؤدي دفء هذه المشروبات إلى ترطيب المخاط، كما يجب عليك تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين أو الصودا الكافيين له تأثير مدر للبول ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالجفاف.

الغرغرة بالمياه المالحة: الغرغرة بالمياه المالحة تعمل على تفكيك المخاط كما أنه مفيد أيضًا في تهدئة التهاب الحلق، لعمل غرغرة بالمياه المالحة ، قم بإذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في 8 أونصات من الماء الدافئ، تغرغر طالما تشعر بالراحة ، ثم ابصقها كرر الأمر مرتين في اليوم.

استنشق البخار: يمكن أن يؤدي استنشاق البخار إلى تخفيف التنقيط الأنفي الخلفي عن طريق ترقق المخاط يعمل البخار أيضًا على ترطيب أنفك وحلقك، مما يساعد على مرور المخاط، يمكنك استنشاق البخار أثناء الاستحمام بالماء الساخن، والطريقة المثلى لاستنشاق البخار هي التالي:

صب الماء الساخن في وعاء كبير آمن للحرارة (مثل الفولاذ المقاوم للصدأ).

ضع منشفة على رأسك.

حرك وجهك من 8 إلى 12 بوصة فوق الماء تجنب لمس الماء مباشرة.

استنشق بعمق وببطء استمر لمدة 2 إلى 5 دقائق، وكرر مرتين في اليوم.

استخدم المرطب: يضيف المرطب الرطوبة إلى الهواء، مما يساعد في تقليل المخاط يمكن أن يكون هذا مهدئًا بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما يكون الهواء الداخلي جافًا.

شطف الأنف: يمكن لشطف الأنف أن يخفف المخاط السميك أو الزائد يُعرف أيضًا باسم شطف الجيوب الأنفية أو غسل الجيوب الأنفية أو ري الأنف.