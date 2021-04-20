شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص فيتامين "د" عديدة.. منها التعب وضعف العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نقص فيتامين (د) مشكلة صحية عامة عالمية تؤثر على ما يقدر بمليار شخص في جميع أنحاء العالم، وهو من الفيتامينات الهامة لصحة العظام والأسنان وله وظائف أخرى حيوية في الجسم ويمكن الحصول عليه من أشعة الشمس، في هذا التقرير نتعرف على أعراض نقص فيتامين د ومضاعفات نقصه على الجسم، وفقاً لموقع "webmd".

أعراض نقص فيتامين د وفوائده للجسم

قد لا يدرك الشخص أنه يعاني من نقص فيتامين (د)، ولكن هناك بعض الأعراض التي يجب البحث عنها، وفيتامين د مهم للصحة بعض أدواره في الجسم تشمل:

-يساعد على امتصاص الكالسيوم

-يحافظعلى صحة العظام

-ينظم الجينات ونمو الخلايا

-يمنع الكساح وهشاشة العظام

-يحسن جهاز المناعة

يوجد فيتامين د بشكل طبيعي في عدد قليل جدًا من الأطعمة، وغالبًا ما يكون بكميات قليلة جدًا لمساعدة الشخص على تلبية مدخوله اليومي الموصى به.

وفقًا لمراجعة عام 2020 ، فإن 50٪ من سكان العالم لديهم مستويات غير كافية من فيتامين د في الولايات المتحدة، بينما يعاني 35٪ من البالغين من نقص فيتامين د.

كما أن انتشار نقص فيتامين (د) هو الأكثر انتشارا بين كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من السمنة.

أعراض نقص فيتامين د

كثير من الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين د لا يعانون من أعراض ومع ذلك ، يمكن أن يتسبب النقص في المشكلات التالية:

-عدوى أو أمراض متكررة

-يساعد فيتامين د في دعم جهاز المناعة - فهو يلعب دورًا في تنظيم وظيفة المناعة وتثبيط التفاعلات الالتهابية.

-يمكن أن يساعد أيضًا في منع التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

-التعب وضعف العضلات

لأن فيتامين د هو مفتاح صحة العظام ، فإن الكمية غير الكافية يمكن أن تسبب ضعف العظام والعضلات ، مما قد يؤدي إلى الإرهاق.

وجد الباحثون الذين أجروا دراسة عام 2014 ، والتي شملت 174 مشاركًا يعانون من التعب ، أن تناول فيتامين د التكميلي لمدة 5 أسابيع أدى إلى تحسن كبير في أعراض التعب.

آلام العظام والمفاصل

يمكن أن يزيد فيتامين د من كتلة العظام ويمنع فقدان العظام.

يمكن أن ينتج ألم المفاصل أيضًا عن مشاكل مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، وربطت دراسة أجريت عام 2012 بين نقص فيتامين (د) وزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

الكسور

يساعد فيتامين د في الحفاظ على قوة العظام من خلال دعم امتصاص الكالسيوم.

إذا أصيب شخص ما بكسر ، فقد يقوم الطبيب باختبار مستوى فيتامين (د) ، اعتمادًا على عمر الشخص وتاريخه الصحي.

الاكتئاب

وجد مؤلفو دراسة عام 2019 أن المستويات المنخفضة من فيتامين د قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب كما تشير الأبحاث إلى أن للفيتامين تأثير وقائي مضاد للالتهابات.

بطء التئام الجروح

إذا استغرقت الجروح وقتًا أطول من المعتاد للشفاء ، فقد تكون علامة على انخفاض مستويات فيتامين (د)

نتائج دراسة في المختبر تشير مصادر موثوقة إلى أن فيتامين (د) يلعب دورًا مهمًا في التئام الجروح لأنه ينظم عوامل النمو والمركبات الأخرى التي تشكل أنسجة جديدة.