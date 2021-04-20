تراجع إصابات كورونا في أمريكا بعد ارتفاعها لـ4 أسابيع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت الإصابات الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة 0.4% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها لأربعة أسابيع متتالية، بحسب تحليل "رويترز" لبيانات الولايات والمقاطعات.

وقال خبراء الصحة إن الإصابات الجديدة استقرت عند مستوى مرتفع إذ بدأت سلالات للفيروس أكثر عدوى في تبديد التقدم في حملة التطعيم.



وسجلت البلاد ما يقرب من 70 ألف إصابة جديدة يومياً في الأسبوع المنتهي في 18 أبريل/نيسان مقارنة مع 55 ألف إصابة جديدة يومياً في مارس/آذار، وحوالي 30 ألف إصابة جديدة في نفس التوقيت العام الماضي.

وتراجعت الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" بنسبة 2.8% الأسبوع الماضي، بحسب تحليل "رويترز".

وفي المجمل، توفي نحو 568 ألفاً بسبب الجائحة أو واحد من كل 576 مقيماً في الولايات المتحدة.