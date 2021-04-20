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شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الطفح الجلدى.. إليك 7 زيوت أساسية لتهدئة الالتهابات والحكة والان مع تفاصيل الخبر
أنواع الزيوت الأساسية لديها القدرة على علاج الطفح الجلدى:
1- زيت النعناع
2- زيت اللافندر
3- زيت البابونج
يحتوى على مادة الآزولين المعروفة بترطيب البشرة المتهيجة والحكة، كما أنه جيد لتقليل الالتهابات الناتجة عن جميع أنواع الطفح الجلدى.
4- زيت المسك
هو الأكثر فعالية لعلاج طفح الجلد الحرارى لأنه يحتوى على خصائص قلوية تساعد على توازن الزيت فى الجلد، كما أنه يرطب البشرة ويساعد فى التعافى بشكل أسرع من مشاكل التهاب الجلد.
5- زيت عشبة الليمون والزعتر
إنه زيت أساسى فعال يعمل بشكل جيد للغاية لعلاج لدغات الحشرات، كما أن له خصائص قابضة طبيعية تساعد فى الشفاء أيضًا.
6- زيت الأوكالبتوس
يمكن استخدامه لجميع أنواع الطفح الجلدى إنه فعال بشكل خاص فى توفير الرطوبة للطفح الجلدى المتهيج وتهدئة الحكة المؤلمة.
7- زيت خشب الصندل
يعتبر خشب الصندل عنصرًا رئيسيًا فى المساعدة فى علاج الطفح الجلدى المزعج والمثير للحكة.