شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحدث الجلطات الدموية وما أبرز اعراضها وأخطر أنواعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجلطات الدموية من أخطر الحالات الطبية التى قد تؤدى الي مضاعفات خطيرة، إذا لم يتم معالجتها في أسرع وقت، فهى عبارة عن كتل من الدم تحولت إلى شبه صلبة وبالتالى تمنع تدفق الدم إلى الجسم.

وطبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس، فإن التجلط يحدث نتيجة استجابة جسمك للإصابة أو الجروح والغرض منه هو منع فقدان الدم الزائد، وتحدث جلطات الدم في الأوردة والشرايين ويمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضح الباحثون أن أكثر المناطق التي تتعرض الجلطات الدموية تكون بالجزء السفلي من الساق أو الذراع ، ولكن يمكن أيضًا العثور على الجلطات في الذراعين والقلب والحوض والرئتين والدماغ والبطن ومناطق أخرى من الجسم.

وتظهر الجلطات الدموية المختلفة أعراضًا مختلفة ، اعتمادًا على مكان تواجد الجلطة وحجمها، إلا أن هناك بعض الأعراض الرئيسية التي تخبرك بالاصابة وهى كالتالى:

1. خفقان أو تشنج.

2. ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع.

3.ضيق التنفس المفاجئ ، ألم حاد في الصدر (قد يكون أسوأ عند الشهيق)

4.سعال وأحيانا يكون مصحوب بالدم.

وهناك بعض أنواع الجلطات الدموية النادرة مثل تجلط الجيوب الوريدية الدماغيةوهى عبارة عن جلطة دموية في الدماغ، والتى يمكن أن تسبب أعراضًا تشبه السكتة الدماغية.

وتحدث السكتات الدماغية عندما ينقطع إمداد الأكسجين أو يتم تقييده نتيجة لحالة مثل تجلط الدم.

وهناك بعض العوامل التي تؤدى لخطر الإصابة بالجلطات الدموية وهي كالتالى:

1. السرطان

2.التدخين

3. حبوب منع الحمل

4.السمنة