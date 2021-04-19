شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لممارسة المشي السليم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجّهت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة” على “تويتر”، 6 نصائح مهمة لممارسة المشي السليم. وتشمل هذه النصائح ما يلي: • حافظ على استرخاء الرقبة والأكتاف والظهر وعدم الانحناء للأمام. • تحريك الذراعين بحرية مع انحناء بسيط بالمرفقين. • شد عضلات البطن مع استقامة الظهر. • المشي بسلاسة مع جعل كعب القدم يلامس الأرض أولاً ثم الأصابع. • مراعاة مرونة حركة الركبة وعدم تحريك الساق والفخذ معاً. • رفع الرأس والنظر للأمام.

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