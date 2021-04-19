"الصحة العالمية": يمكن السيطرة على "كورونا" خلال شهور بشرط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن بإمكان العالم السيطرة على جائحة كورونا خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل.

وحلت جريتا تونبرج، ناشطة تغير المناخ ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحفي من السويد موجهة انتقاداً لاذعاً إلى "قومية اللقاحات"، وقالت إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سناً في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.

وقال تيدروس: "لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف".

ومع ذلك عبّر تيدروس أيضاً عن قلقه من "المعدل المرعب" الذي ينتشر به كورونا بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاما والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.

ومضى قائلاً: "مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون متوفى، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني متوفى، وثلاثة شهر لنصل إلى ثلاثة ملايين متوفى".

وقالت تونبرج إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من كوفيد-19، تلقى واحد فقط من بين أكثر من 500 في الدول الأشد فقراً جرعة لقاح.

وأضافت: "قومية اللقاحات هي ما يدير توزيع اللقاحات".