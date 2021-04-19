شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضر النوم على جانبك الأيسر بصحة القلب؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعية النوم مهمة للغاية فقد تسبب مشاكل صحية وقد تساعد في التخلص من بعض الآلام، فقد يساعد النوم مع وضع وسادة تحت ظهرك على تخفيف آلام الظهر، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض انقطاع النفس النومي، قد يكون النوم على جانبك أفضل في حالة انقطاع التنفس أثناء النوم، ولكن قد تجد أنه يؤذي عمودك الفقري.

ووفقا لتقرير لموقع healthline إذا كنت تعاني من مرض في القلب، فقد ترغب في تجنب النوم على جانبك الأيسر ويُعتقد أن النوم على هذا الجانب قد يغير نشاط القلب الكهربائي ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا التأثير كبيرًا بما يكفي ليكون مصدر قلق.

هل النوم على جانبك الأيسر مضر بقلبك؟

هناك القليل من الأبحاث التي تبحث في آثار وضعيات النوم على صحة القلب ومع ذلك ، هناك بعض الأدلة على أن النوم على جانبك الأيسر قد يزيد الضغط على قلبك، فقد لاحظ الباحثون لأول مرة أن النوم الجانبي يسبب تغيرات ملحوظة في النشاط الكهربائي للقلب المقاس بواسطة مخطط كهربية القلب (ECG)ووجد الباحثون تأثيرًا أكثر وضوحًا عندما كان المشاركون مستلقين على جانبهم الأيسر.

في دراسة أخرى وجد الباحثون أيضًا أن النوم على الجانب الأيسر مرتبط بالتغيرات في قراءات تخطيط القلب لدى المشاركين الأصحاء وباستخدام نوع من تقنيات التصوير يسمى تخطيط القلب المتجه ، وجدوا أن النوم على الجانب الأيسر يتسبب في تغييرات في النشاط الكهربائي تُعزى إلى حركة القلب هذه.

عندما نام المشاركون على جانبهم الأيمن ، لم يتم العثور على أي تغيير تقريبًا في نشاط مخطط كهربية القلب، ووجد الباحثون أنه في هذا الوضع ، تم تثبيت القلب في مكانه بواسطة طبقة رقيقة من الأنسجة بين الرئتين تسمى المنصف.

على الرغم من أن الاستلقاء على جانبك الأيسر قد يغير النشاط الكهربائي لقلبك، فلا يوجد دليل على أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب إذا لم تكن مصابًا بالفعل.

ماذا عن النوم على جانبك الأيمن؟

يعتقد بعض خبراء النوم أن النوم على جانبك الأيمن قد يضغط على الوريد الأجوف هذا هو الوريد الذي يغذي الجانب الأيمن من قلبك، ومع ذلك ، في هذا الوقت لا يوجد دليل على أن النوم على جانبك الأيمن يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب ، ويبدو أنه آمن.

وقد وجدت دراسة أن غالبية المشاركين المصابين بمرض عضلة القلب يسمى اعتلال عضلة القلب التوسعي المتتالي يفضلون النوم على جانبهم الأيمن بدلاً من الجانب الأيسر.

أفضل أوضاع النوم لقلبك

إذا كنت تعاني من قصور في القلب، يجب أن تتحدث مع طبيبك حول أي وضعيات للنوم يجب عليك تجنبها، قد يكون النوم على جانبك الأيمن هو الخيار الأفضل للأشخاص المصابين بقصور القلب.