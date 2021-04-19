شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحميك ابأطعمة الغنية بمركبات الفلافونويد من السرطان وأمراض القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان في وفاة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم كل عام، لذا فنظامك الغذائى يلعب دورا مهما في تحسين الحالة الصحية والحماية من هذه الأمراض، وطبقا لتقرير نشر في مجلة Nature ، فإن تناول الأطعمة الغنية بمركبات الفلافونويد تبني حاجزًا ضد جميع الأسباب والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وأوضح الباحثون أن مركبات الفلافونويد هي مجموعة من المركبات الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، وهي جزيئات تمنع أو تؤخر بعض أنواع تلف الخلايا.

واستند الباحثون علي فحص بيانات 56048 مشاركًا بهدف فحص العلاقة بين مركبات الفلافونويد ومعدلات الوفيات الناجمة من أمراض القلب والسرطان.

ووجد الباحثون أن تناول مركبات الفلافونويد المعتدل كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، خاصة مع تناول 500 ملليجرام يوميا منه.

واكد الباحثون أن الارتباط بين تناول الفلافونويد ونتائج الوفيات أقوى وأكثر وضوحا لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين، حيث تبين أنه يمكن خفض معدل الوفيات من خلال توصيات لزيادة تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد، خاصة عند المدخنين.

وتوجد مركبات الفلافونويد بشكل أساسي في الفواكه والخضروات والأطعمة النباتية الأخرى ، ولكنها تظهر أيضًا في الشوكولاتة الداكنة، وتبين أيضا أن كلما كانت الفاكهة أو الخضار غنية بالألوان ، كلما ارتفع مستوى الفلافونويد بها.

و هناك خمسة أنواع رئيسية من مركبات الفلافونويد التي تحتوي على فوائد مختلفة ، كل منها موجود في الأطعمة المختلفة.

1.فلافانول

توجد عادة في اللفت والخوخ والطماطم والبصل والخس والشاي والعنب والتوت وغيرها من الفاكهة.

2 فلافان 3 أولس

يمكن العثور عليه في الكثير من الأطعمة، وتشمل هذه الأطعمة الشاي الأخضر والأسود، وكذلك التفاح والعنب والفراولة والتوت وحتى منتجات الكاكاو، مثل الشوكولاتة الداكنة.

3.فلافونيس

مثل جميع مركبات الفلافونويد ، يتم الإشادة بالفلافونات لخصائصها المضادة للأكسدة، وتوجد فى الفواكه الحمضية مثل الليمون والجريب فروت والليمون والبرتقال هي مصادر مألوفة للفلافونات مثل الكرفس والبقدونس والفلفل الحار.

4.الإيسوفلافون

ه يمكن أن يساعد في توازن الهرمونات في الجسم، ويتواجد في منتجات الصويا مع الفول السوداني والفستق والفول.

5.الأنثوسيانين

يوجد هذا النوع من الفلافونويد في القشرة الخارجية لمختلف أنواع التوت، بما في ذلك العنب الأحمر والأرجواني، والتوت الأسود، والفراولة، والتوت البري.