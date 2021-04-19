تحذير من خطر مسكن آلام شائع الاستخدام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:22 مساءً - منذ 20 دقيقة

كثيرا ما نلجأ إلى المسكنات عند الشعور بالألم ، دون الأخذ في الاعتبار المخاطر التي قد تسببها بعض أنواع المسكنات.

يمكن أن تسبب جرعة زائدة صغيرة من الباراسيتامول، وهو مسكن شائع للألم، ردود فعل جانبية مزعجة.

وكتبت صحيفة “إكسبرس” عــن هذا، بالرجوع إلى بيانات من دائرة الصحة الوطنية في إنجلترا.

الأعراض الأكثر شيوعًا لجرعة زائدة هي الغثيان والقيء، وتحدث عادة في غضون ساعات من تناول جرعة سامة للكبد، والتي بدورها يمكن أن تسبب تلف الكبد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي جرعة زائدة من الدواء إلى النعاس واليرقان والألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.

في وقت سابق، وصف أطباء من جامعة نافارا الإسبانية الباراسيتامول بأنه دواء مثالي لعلاج الآلام الخفيفة إلى المتوسطة المصاحبة للحمى، مثل الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا.