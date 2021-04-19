شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات في رمضان لإنقاص الوزن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح طبيب الباطنية فيصل الصفي بمجموعة من الأطعمة التي تساعد على انقاص الوزن خلال شهر رمضان المبارك.
وقال في تغريده على حسابه بموقع “توتير”، إن هناك بعض الأغذية التي ترفع الحرق وتساعد بنزول الوزن وهي:-
القهوة/ الشاي (بدون سكر)
الزبادي (الروب )
الديك رومي
السمك (السالمون)
الزنجبيل
الفلفل الحار
الخردل
كما نصح بممارسة الرياضة إلى جانب هذه الأطعمة مع ضرورة عدم الاعتماد على الأكل فقط.
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