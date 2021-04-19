شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الجزر يوميا يحمى قلبك من تصلب الشرايين والكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الجزر من الخضروات الغنية بالعديد من الفوائدالصحية، فهو غنى بمركبات البيتا كاروتين والألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم والعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن والهضم وصحة العين وصحة الجلد وغيرها.

وكشفت دراسة صادرة عن جامعة إلينوي الأمريكية، عن أن تضمين الجز إلى نظامك الغذائي اليومى قد يحميك من أمراض القلب ويعزز صحة القلب، والذى يكون مصدر جيدا لفيتامين أ في الجسم،طبقا لما نشره موقع إكسبريس.

وأكد الباحثون أن الجزر يقلل من مستوى الكوليسترول السيئ في الدم و يساعد أيضًا في منع تطور تصلب الشرايين، الناتج عن تراكم الدهون والكوليسترول فيالسرايين، حيث أجرى الباحثون دراستين (واحدة على البشر والأخرى على الفئران) للعثور على آثار بيتا كاروتين على صحة القلب.

وأجرى الباحثون مسحا شمل عينات الدم والحمض النووي لـ 767 من البالغين الأصحاء ، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، ووجدوا أن الإنزيم ، المشار إليه باسم بيتا كاروتين مسؤول عن تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ.

وقالت الدراسة، إن الأشخاص الذين لديهم إنزيم أقل نشاطًا ينتجون كمية أقل من فيتامين (أ) ولديهم مستوى مرتفع من الكوليسترول، بينما الأشخاص الذين لديهم متغير جيني مرتبط بجعل الإنزيم أكثر نشاطًا لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول في دمائهم.

وتوصل الباحثون إلى أن الخصائص الغذائية التي يمتلكها الجزر جعلته وسيلة صحية هامة للوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.