صحة ورشاقة

بريطانيا تسجل 4 وفيات بكورونا في أقل حصيلة يومية منذ سبتمبر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية، الاثنين، تسجيل 4 وفيات فقط بكوفيد-19 في أحدث حصيلة يومية، وهو أقل عدد للوفيات منذ سبتمبر/ أيلول.

 

وكثيرا ما يكون إجمالي عدد الوفيات المعلن، الاثنين، منخفضا بسبب التأخر في الإبلاغ عن الوفيات في عطلات نهاية الأسبوع.

 

وسجلت بريطانيا 2963 إصابة جديدة بكوفيد-19.

 

وتلقى 32.93 مليون من السكان جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، وتلقى أكثر من 10 ملايين شخص جرعتي لقاح حتى الآن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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