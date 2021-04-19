بريطانيا تسجل 4 وفيات بكورونا في أقل حصيلة يومية منذ سبتمبر

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أظهرت إحصاءات الحكومة البريطانية، الاثنين، تسجيل 4 وفيات فقط بكوفيد-19 في أحدث حصيلة يومية، وهو أقل عدد للوفيات منذ سبتمبر/ أيلول.



وكثيرا ما يكون إجمالي عدد الوفيات المعلن، الاثنين، منخفضا بسبب التأخر في الإبلاغ عن الوفيات في عطلات نهاية الأسبوع.

وسجلت بريطانيا 2963 إصابة جديدة بكوفيد-19.

وتلقى 32.93 مليون من السكان جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، وتلقى أكثر من 10 ملايين شخص جرعتي لقاح حتى الآن.