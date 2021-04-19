صحة ورشاقة

عالم روسي يجيب.. كم نسبة فاعلية لقاح "سبوتنيك في"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

قال العالم الروسي دنيس لوجونوف، وهو من كبار مطوري لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس ، إن اللقاح أثبت أنه فعال بنسبة 97.6%.

 

جاء ذلك في تقييم على أرض الواقع ارتكز على بيانات من 3.8 مليون شخص، بحسب لوجونوف.

 

ويعتبر معدل الفاعلية الجديد هذا أعلى من معدل 91.6% الذي اتضح في نتائج تجربة واسعة النطاق للقاح ونشرتها مجلة لانسيت الطبية أوائل هذا العام.

 

وأوضح لوجونوف في محاضرة أمام أكاديمية العلوم الروسية أنه باستخدام قاعدة بيانات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح قام العلماء في معهد جماليا بموسكو الذي طوره بحساب معدل الفاعلية الواقعية له بنسبة 97.6%.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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