شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى النصائح الواجب الالتزام بها حال تناول جرعة زائدة من الأنسولين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المهم جدًا لدى المصابين بداء السكري، الأنسولين الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم، فذلك جزء مهم من حياة أى مريض بالسكر، إذ لا يستطيع هؤلاء الاستغناء عن الأنسولين في بعض الأحيان، لذا يبرز سؤال حول ما يحدث حال تناول شخص ما جرعة زائدة من الأنسولين، وما الذى يمكن أن تؤدي الجرعة الزائدة إليه وإليك كل ما تحتاج لمعرفته عن جرعة الأنسولين الزائدة وكيفية إدارة هذه الحالة، بحسب موقع "only my health".



جهاز السكر

صداع الرأس، الشعور بالجوع، النعاس، الدوخة، عسر المزاج، الإعياء، والتهيج، والارتباك، وضربات القلب السريعة، والأرق، والجلد الشاحب، والرعشه، والكلام غير الواضح.

ما هى النصائح الواجب مراعاتها بعد تناول جرعة زائدة من الأنسولين؟