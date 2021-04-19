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شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى النصائح الواجب الالتزام بها حال تناول جرعة زائدة من الأنسولين؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - من المهم جدًا لدى المصابين بداء السكري، الأنسولين الذي يتحكم في مستويات السكر في الدم، فذلك جزء مهم من حياة أى مريض بالسكر، إذ لا يستطيع هؤلاء الاستغناء عن الأنسولين في بعض الأحيان، لذا يبرز سؤال حول ما يحدث حال تناول شخص ما جرعة زائدة من الأنسولين، وما الذى يمكن أن تؤدي الجرعة الزائدة إليه وإليك كل ما تحتاج لمعرفته عن جرعة الأنسولين الزائدة وكيفية إدارة هذه الحالة، بحسب موقع "only my health".أعراض جرعة الأنسولين الزائدة أو نقص السكر في الدم:صداع الرأس، الشعور بالجوع، النعاس، الدوخة، عسر المزاج، الإعياء، والتهيج، والارتباك، وضربات القلب السريعة، والأرق، والجلد الشاحب، والرعشه، والكلام غير الواضح.
جهاز السكر
ما هى النصائح الواجب مراعاتها بعد تناول جرعة زائدة من الأنسولين؟
جرعة زائدة من الأنسولين سريع المفعول:إذا تناولت جرعة زائدة من الأنسولين قبل 15-20 دقيقة، فاستهلك كربوهيدرات سريعة المفعول على الفور، قد يشمل ذلك مشروبًا سكريًا وأقراص جلوكوز، بعد ذلك تناول الكربوهيدرات البطيئة المفعول مثل الخبز هذا يمنع نقص السكر في الدم.
جرعة الأنسولين الزائدة
جرعة زائدة من الأنسولين طويل المفعول:تستمر آثار الأنسولين طويل المفعول لمدة تصل إلى 24 ساعة، وإذا تناولت جرعة من الأنسولين طويل المفعول فأنت بحاجة إلى الحفاظ على مستويات السكر مرتفعة عن طريق استهلاك الكربوهيدرات لمدة 24 ساعة، فهذا يمنع حدوث حالة نقص السكر في الدم.
حقن الأنسولين سريع المفعول:هذان نوعان من الأنسولين لهما أغراض ووظائف مختلفة، إذا كنت قد تناولت الأنسولين سريع المفعول، فقم أولاً بتخزين الكربوهيدرات ثم اذهب للنوم فقط، قد تؤدي الكربوهيدرات إلى ارتفاع مستويات السكر،أخبر شخصًا من العائلة أو صديقًا أنك تناولت الأنسولين عن طريق الخطأ حتى يتمكن من فحصك.