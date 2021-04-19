فوائد لن تتوقعها.. هذا ما يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على العدس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ 6 ثواني

بخلاف طعمه اللذيذ ، بعد العدس غذاء غني بالكربوهيدرات والبروتينات، وهو يقدم لجسمك الطاقة.

عند الإفطار على العدس فأنت ستشعر بالشبع، حيث إن البروتين فيه يمكن أن يحد من الشهية؛ لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول مقارنة مع تناول العناصر الغذائية الأخرى. أيضا يحتوي العدس على الألياف، التي تمتص الماء في الجهاز الهضمي وتساعد على الشعور بالشبع.

العدس مصدر للكربوهيدرات، هذه النقطة مهمة لمرضى السكري، ويجب الانتباه إلى احتسابه من مأخوذ الكربوهيدرات.

بالنسبة لمن يعانون من مشاكل في الأمعاء أو تهيج، فقد لا يناسبهم العدس، استشر طبيبك قبل تناوله.

أبرز الفوائد التي يقدمها لك تناول العدس؟

-عندما تأكل العدس بدلا من اللحوم الحمراء أو المصنعة، فإنك تتخذ خيارا صحيا لقلبك.

-الألياف في العدس يمكن أن تساعد في الحماية من السكري وتقلل خطر سرطان القولون.

– الوقاية من الإمساك.

– البوتاسيوم في العدس يقاوم الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم.

– “الفولات” (folate) في العدس يحمي قلبك، ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء.

– يحتوي العدس على مجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة، وكثير منها يقي من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

– بعض مواد “البوليفينول” (Polyphenols) الموجودة في العدس، مثل “البروسياندين” (procyanidin) و”الفلافانول” (flavanols)، لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

– الألياف في العدس يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول.