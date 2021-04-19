علامات تحذيرية في الوجه تدل على نقص فيتامين B12 … انتبهوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ 49 دقيقة

يعتبر نقص فيتامين B12 مكوناً أساسياً ومهماً للجسم الصحي، إذ أنه ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن تتطور علامات نقص الفيتامين ببطء شديد بطريقة لا يمكن ملاحظتها بسهولة.

وبحسب الخبراء، يوجد علامتان تحذيريتان رئيسيتان في الوجه، تدلان على وجود نقص فيتامين B12 في الجسم، وهما ألم العصب الوجهي واصفرار الوجه.

الألم العصبي

يعد الألم في الوجه أو الألم العصبي في الوجه علامة تحذيرية لمستويات منخفضة من B12. وعادة ما يتركز هذا الألم في جانب واحد فقط من الوجه. يمكن أن يكون الألم خفيفاً في عظم الخد أسفل العين مباشرة، ويمكن أن يكون أيضًا ألمًا حادًا في الجبهة، ينزل أحيانًا من فروة الرأس إلى الحافة التي تصل الأنف بالعين.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة “إم دي إدج لعلم الأعصاب” أن نقص فيتامين B12 قد يسبب ألمًا عصبيًا منعزلاً في الوجه مع إحساس بالتنميل في الجانب المصاب.

وقالت الدكتورة جيتندرا بارواه، وهي طبيبة مختصة بالأعصاب: “أحيانًا يكون علاج ألم العصب الوجهي صعبًا للغاية، وقد يخضع المرضى في كثير من الأحيان للعلاج بطرق متعددة دون تحقيق الكثير من النجاح”.

اصفرار الوجه

كما أن الأشخاص الذين تكون لديهم نسبة منخفضة من فيتامين B12، قد يلاحظون أيضاً أن لون وجههم أكثر اصفراراً. إضافة إلى اصفرار في بياض العين.

يرجع سبب هذا التغيير اللوني في الوجه إلى تأثر إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم. عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين B12، فإنه لا يكون قادرًا على مساعدة الجسم على انتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى فقر في الدم.