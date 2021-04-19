لتحديد عمر جهاز المناعة في الجسم … ابتكار فحص دم ثوري

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

طور البروفيسور جوردان لوك، الأستاذ الفخري للبيولوجيا الجزئية في كلية كينغ كولدج بلندن، مجموعة منزلية لاختبار الدم، يمكنها قياس جزيئات السكر المسماة “غليكانات”، وهي جزء أساسي من نظام المناعة لدينا.

يمكن أن يخبرك الاختبار الجديد بمدى الالتهاب الذي تعاني منه، ثم يوصلك بعد ذلك بطبيب أو أخصائي تغذية عبر تطبيق “زووم”، لتعديل أسلوب حياتك الشخصي.

وتحتوي مجموعة الاختبار على إبرة للوخز يمكن من خلالها وخز الإصبع، وبعض الورق النشاف لجمع قطرات الدم. ويتم إرسال العينة إلى المختبر قبل ملء استبيان صحي عبر الإنترنت.

وبحسب الدكتور لوك فإنه مع تقدمنا ​​في السن، يصبح لدينا المزيد من الغليكانات المسببة للالتهابات، وهذا يخلق التهابًا منخفض المستوى مستمر يدمر جميع أنسجتنا.

وبما أن معظم الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والتهاب المفاصل، تنتج عن عوامل التهابية، فإن اختبار العمر المناعي، يمثل نظام إنذار مبكر جيد لهذه الأمراض، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.