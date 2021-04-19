خبيرة تشكف أسباب الفشل في خسارة الوزن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - كشفت مدربة اللياقة البدنية الأسترالية، بليندا نورتون، عن مجموعة من الأسباب الرئيسية التي قد تحبط جهودنا في عملية إنقاص الوزن.

فيما يلي 6 أسباب رئيسة لفشل إنقاص الوزن، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1. الكثير من السكر

السبب الأول هو تناول الكثير من السكر الذي يتواجد في الكثير من الأطعمة والمشروبات التي نتناولها يومياً.

وبحسب بليندا، فإن السكر مادة مضافة تكون على شكل مواد حافظة في العديد من الأطعمة. لذا يجب التنبه لبعض الأطعمة التي نظن أنها خالية من السكر، مثل الأطعمة المعلبة، واستبدالها بتناول الفاكهة والخضار الكاملة، وتجنب العصير لأنه يحتوي على نسب أعلى من السكر.

2. نمط الحياة الغير نشط

عندما يتعلق الأمر بالتمرين، غالبًا ما نتجاهل عملية الإحماء التي تساعد في مرونة العضلات وطرد حمض اللبن والسموم من الجسم.

وتنصح بليندا، بممارسة تمارين الإحماء والتمدد وخاصة في الصباح، لزيادة مرونة الجسم، والحصول على أفضل نتائج عند القيام بالتمارين الرياضية.

4. الاعتماد على المكملات

في حين أن المكملات الغذائية يمكن أن تكون إضافة مثالية لنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، فإن الاعتماد عليها بشكل كامل لن يجعل جسمك يعمل بشكل أفضل.

تقول بليندا: “وفر المال والوقت، وبدلاً من ذلك اشترِ أطعمة عالية الجودة وحرّك عضلاتك أكثر يوميًا”.

تعد الخضروات والفواكه واللحوم عالية البروتين واللحوم الخالية من الدهون أو الأسماك، والأطعمة والمشروبات الخالية من السكر من أفضل القرارات الغذائية التي يمكنك اتخاذها لجسمك.

5. عدم تناول كميات كافية من الماء

الماء هو المفتاح للصحة الجيدة. سواء كان الجو دافئًا أو باردًا فإنك تحتاج إلى شرب ما بين لترين وثلاثة لترات يوميًا.

تقول بليندا: “اشرب الماء إذا كنت سعيداً، أو حزيناً، أو قلقاً، أو خائفاً، قبل التدريب واثناءه وبعده”

6. تمارين مقاومة محدودة القوة

يعد تدريب القوة أمرًا أساسيًا لزيادة حركة الجسم والحصول على نتائج مُرضية خلال عملية فقدان الوزن. تقول بليندا إن تمارين المقاومة تضمن إدارة الوزن وزيادة القوة والثقة بالنفس.