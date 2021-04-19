دراسة تظهر أن نقص فيتامين “د” الناجم عن نقص أشعة الشمس قد يؤدي إلى ضعف في العضلات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 07:24 مساءً - حذرت دراسة من أنك إذا شعرت بمثل حاجة بوباي إلى تناول علبة السبانخ، فقد ترغب في الخروج في الشمس أكثر،لأنّ نقص فيتامين (د) قد يضعف العضلات.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

من المعروف منذ فترة طويلة أن ما يسمى بـ “فيتامين الشمس المشرقة”، الموجود أيضاً في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وصفار البيض والجبن والفطر، يلعب دوراً في قوة العظام.

ومع ذلك ، وجد الباحثون الأستراليون في التجارب على الفئران أن عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) خفض وظيفة الميتوكوندريا التي تعمل على تقوية العضلات.

وقال الفريق إن هذا من المحتمل أن يقلل من وظيفة العضلات والأداء والتعافي.

علاوة على ذلك ، تشير النتائج إلى أن منع نقص فيتامين (د) لدى كبار السن قد يكون له القدرة على المساعدة في درء التدهور العضلي المرتبط بالعمر.

وقد اقترحت الدراسات الحديثة أن حوالي أربعة من كل عشرة أشخاص من السكان الأوروبيين قد يعانون من نقص فيتامين (د).

وقد اقترحت أيضاً أن يكون هذا مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك السرطان و كوفيد-19 والسكري.

قال مؤلف الورقة وخبير التمثيل الغذائي أندرو فيلب من معهد غارفان للبحوث الطبية في دارلينغهورست ، أستراليا: “تظهر نتائجنا وجود صلة واضحة بين نقص فيتامين (د) والقدرة التأكسدية في العضلات الهيكلية”.

“إنهم يقترحون أن نقص فيتامين (د) يقلل من وظيفة الميتوكوندريا ، بدلاً من تقليل عدد الميتوكوندريا في العضلات الهيكلية.”

“نحن مهتمون بشكل خاص بدراسة ما إذا كان هذا الانخفاض في وظيفة الميتوكوندريا قد يكون سبباً للخسارة المرتبطة بالعمر في كتلة العضلات والهيكل العظمي ووظيفتها.”

في دراستهم ، استكشف الدكتور فيلب وزملاؤه تأثير نقص فيتامين (د) الناجم عن النظام الغذائي على وظيفة الميتوكوندريا العضلية الهيكلية في الفئران الذكور الصغار.

لمدة ثلاثة أشهر ، قام الفريق بتغذية الفئران إما بنظام غذائي يحتوي على كميات طبيعية من فيتامين (د)، مما يؤدي إلى مستويات من 30 نانومول لكل لتر أو واحد بدون فيتامين (د) للحث على النقص ، مع مستويات 3 نانومول فقط لكل لتر.

أوضح الباحثون أنّ مستوى فيتامين (د) الصحي لدى البشر هو 40-50 نانومول لكل لتر ، ويعرف النقص الحاد بأنه أي قيمة أقل من 12 نانومول لكل لتر.

وأضاف الفريق أنه في حين أن النقص الذي تمّ إنتاجه لدى الفئران كان أكثر تطرفاً ، إلا أنه ظل ضمن النطاق المعترف به سريرياً.

تم أخذ عينات الدم والأنسجة من الفئران على أساس شهري من أجل تحديد كل من فيتامين (د) وتركيزات الكالسيوم وكذلك أرقام الميتوكوندريا ومستويات الوظيفة.

بعد انتهاء الأشهر الثلاثة ، وجد الفريق أن وظيفة الميتوكوندريا في العضلات الهيكلية كانت ضعيفة بنسبة تصل إلى 37 في المائة، وأن هذا لم يكن بسبب انخفاض في أعداد الميتوكوندريا أو تقليل كتلة العضلات.

وتشير النتائج إلى أن مستويات غير كافية من فيتامين (د) قد تؤدي إلى انخفاض في كمية الطاقة التي يمكن أن تنتجها العضلات، والتي ، بدورها ، قد تؤدي إلى ضعف وظيفة العضلات.

بالنظر إلى ذلك ، قال الباحثون ، أن منع نقص فيتامين (د) لدى كبار السن قد يساعد في الحفاظ على أداء العضلات ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض ذات الصلة مثل ساركوبينيا ، والفقدان التدريجي لكتلة العضلات والهيكل العظمي وقوتها.

مع استكمال دراستهم الأولية ، يتطلع الباحثون الآن إلى تحديد كيفية تأثير نقص فيتامين (د) على التحكم في الميتوكوندريا والوظيفة في العضلات الهيكلية لدى الفئران.

وأضافوا أنه هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقيق في التأثير المباشر لنقص فيتامين (د) على وظيفة العضلات وقوتها لدى البشر.