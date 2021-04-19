الأردن يسجل 3509 إصابات جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3509 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 689482 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، الإثنين، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 644486 حالة شفاء بعد تسجيل 6005 حالات إضافية، كما سجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8308 حالات.

إلى ذلك، قررت الحكومة الأردنية السماح بأداء صلاة الجمعة على أن تستمر ساعة واحدة رغم حظر التجول المفروض أيام الجمع.

جاء ذلك بعد أن شهدت المملكة انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت الحكومة قررت في 10 مارس/ آذار الماضي منع إقامة صلاة الجمعة بعد تسجيل زيادة في حالات "كوفيد-19"، إذ بلغت في ذلك اليوم 6649 إصابة و60 وفاة.