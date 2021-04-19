- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن فواكه صديقة لنظام الكيتو لإنقاص الوزن.. تناول التوت والبطيخ وتجنب التفاح والموز والان مع تفاصيل الخبر
فواكه صديقة لنظام الكيتو تساعد على تحقيق أهداف إنقاص الوزن:
1- التوت
2- البطيخ
3- البرقوق
رغم محتواه العالى من السكر إلا أن البرقوق مفيد جدًا للنظام الغذائى الكيتونى، لأنه منخفض الكربوهيدرات ما يعنى أنه يمكنك بسهولة تناوله كوجبة خفيفة دون تجاوز حد الكربوهيدرات المحدد لك يوميًا.
4- جوز الهند
جوز الهند هو واحد من أفضل الأطعمة الصديقة لنظام الكيتو، وفى حين أن الكثيرين يفضلون استخدام زيت جوز الهند فى الطهى، إلا أن تناوله نيئًا أو طازجًا يعد أيضًا اختيارًا جيدًا، فهو منخفض الكربوهيدرات وأعلى فى الدهون ما يجعله مرافقًا مثاليًا لنظام كيتو الغذائى الخاص بك.
5- الكيوى
تعتبر فاكهة الكيوى مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وتحتوى أيضًا على العديد من المعادن النادرة، بجانب محتواها المنخفض من الكربوهيدرات ما يجعلها فاكهة ممتازة عند اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات، كما أنها تحتوى على ألياف قوية تساعد على تهدئة اضطرابات الجهاز الهضمى وطرد السموم من الجسم.
- فواكه تجنب تناولها مع النظام الكيتونى لإنقاص الوزن
قد يكون الاختيار بين أنواع الفواكه أثناء إتباع النظام الكيتونى أمرًا صعبًا، لذلك من الضرورى أن تقتصر على تناول الفاكهة منخفضة الكربوهيدرات حتى لا تعيق فقدان الدهون فى هذا النظم، لذلك تجنب فواكه مثل التفاح والموز والمانجو والعنب والخوخ وحتى التمر نظرًا لمحتواها العالى من الكربوهيدرات والسكر.