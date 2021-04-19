شكرا لقرائتكم خبر عن صيام رمضان.. هل يعد تناول كوب من القهوة على السحور آمنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول كوب القهوة من اهم أهداف الصائمين بعد وجبة الإفطار، لرغبتهم في الحصول على جرعات الكافيين التي يفتقدها الجسم طوال اليوم، وطبقا لتقرير نشر في موقع healthline، فإنه لابد من اختيار الوقت المناسب لشرب القهوة، لأن شربها في الوقت الخطأ سيؤثر على جسمك لأن القهوة تحفز إفراز المعدة وحمض المعدة، وفي بعض الحالات ستسبب أيضًا الجفاف أثناء ساعات الصيام.





وأكد التقرير، ضرورة تجنب تناول القهوة عقب الإفطار وعند السحور أيضا، لأن شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار يمكن أن يزيد بشكل كبير من حمض المعدة لدى الشخص، كما يعمل كوب القهوة المنشود كمحفز على إدرار للبول إذا تناولناه خلال وجبة السحور فى فترة قبل الفجر، مما يسبب الجفاف بسهولة، كما أن هذا الكوب من القهوة سيؤدي إلى تعطيل نمط نومك البيولوجي.

وأشار التقرير، إلى ضرورة تجنب تناول القهوة في منتصف الليل لأنها ستؤثر على نومك حيث تؤدى فى الغالب إلى زيادة احتمالية الأرق، لذا يبقي الخيار الأكثر أمانًا هو تناولها فى الفترة التى تقع بين بعد الإفطار ومنتصف الليل.

وأوضح التقرير، أن تناول 50-200 ملليجرام من الكافيين لا يؤثر سلبًا على جسم الإنسان فى المطلق، مؤكدا أن القهوة لها بعض الفوائد الصحية فهى تنشط الدورة الدموية كما أنها تحتوي على مواد مضادة للأكسدة تعمل علي إتلاف الخلايا السرطانية.