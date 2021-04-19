صحة ورشاقة

عالم روسي يكشف نسبة فاعلية لقاح "سبوتنيك في"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال العالم الروسي دنيس لوجونوف، وهو من كبار مطوري لقاح (سبوتنيك في) المضاد لفيروس ، إن اللقاح أثبت أنه فعال بنسبة 97.6%.

جاء ذلك في تقييم على أرض الواقع ارتكز على بيانات من 3.8 مليون شخص، بحسب لوجونوف.

ويعتبر معدل الفاعلية الجديد هذا أعلى من معدل 91.6% الذي اتضح في نتائج تجربة واسعة النطاق للقاح ونشرتها مجلة لانسيت الطبية أوائل هذا العام.

وأوضح لوجونوف في محاضرة أمام أكاديمية العلوم الروسية أنه باستخدام قاعدة بيانات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح قام العلماء في معهد جماليا بموسكو الذي طوره بحساب معدل الفاعلية الواقعية له بنسبة 97.6%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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