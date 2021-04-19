بريطانيا تعزز جهود العراق لمواجهة كورونا بـ3 ملايين جنيه إسترليني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، تقديم مبلغ ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، لدعم جهود الحكومة العراقية في محاربة انتشار فيروس كورونا.

وقال السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، في بيان، حصلت ”الخليج 365”، على نسخة منه: "تدعم المملكة المتحدة حكومة العراق في حربها ضد كوفيد-19 الذي لا يزال يطلق تحدياته في بلدينا".



وأضاف: "يسعدنا تقديم هذا التمويل عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الاستجابة الصحية الوطنية في العراق والمساعدة في السيطرة على التفشي المستمر للوباء".

وعلى صعيد متصل، قالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في العراق، زينة علي أحمد، بحسب البيان، إن "احتواء تفشي فيروس كورونا أولوية قصوى للحكومة العراقية، خصوصاً مع الموجة الثانية من الإصابات في أنحاء البلاد".

واستدركت: "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يقف في خط المواجهة، حيث يدعم نظام الرعاية العراقي في مواجهة تفشي الوباء، وتمكننا هذه المساهمة السخية من المملكة المتحدة من تعزيز دعمنا ونحن نكافح الوباء معاً".

ومنذ فبراير/شباط الماضي، يسجل العراق ارتفاعاً بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا والسلالة المتحورة، مما اضطر السلطات الصحية في العراق إلى فرض قيود إجرائية للتقليل من حدة العدوى بينها الحظر الشامل والجزئي والتي ما يزال معمول بها لغاية الآن.