أمريكا توسع استخدام لقاحات كورونا للبالغين 16 عاما فأكثر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، إن كل من يبلغ من العمر 16 عاماً فأكثر مؤهل لتلقي التطعيم ضد كوفيد-19.

وأفادت أحدث توصيات وكالة الصحة الأمريكية بأن من لهم الأولوية في تلقي اللقاحات من المؤهلين هم من يعانون أمراضا تزيد احتمال حدوث مضاعفات خطيرة ومهددة لحياتهم بسبب كوفيد-19.

ووسعت معظم الولايات الأمريكية بالفعل حملة التطعيم ضد كوفيد-19 لتشمل من ينتمون لهذه الفئة من الناس، وكانت ألاسكا أول ولاية تخفض أهلية التطعيم على مستوى الولاية إلى سن 16، تلتها ولايات بينها جورجيا وتكساس وكاليفورنيا.

ووجه الرئيس جو بايدن أوائل أبريل/نيسان الولايات لتوسيع أهلية التطعيم باللقاحات لمن هم في عمر 18 عاما أو أكثر بحلول 19 أبريل/نيسان، ولم يُصرح بعد باستخدام لقاح لكوفيد-19 لمن هم دون 16 عاما وإن كانت الاختبارات تجرى على ذلك.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن ما يزيد على نصف البالغين الأمريكيين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح لكوفيد-19.