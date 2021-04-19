شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ناسا تلتقط أول صورة لسطح المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، اليوم الإثنين، أن الطائرة الهليكوبتر «إنجنيويتي» التابعة لها أكملت رحلة جوية في أجواء كوكب المريخ، ونجحت في التقاط أول صورة من على سطحه، لتصبح أول مركبة من صنع الإنسان تحلق في أجواء كوكب آخر، يتم التحكم فيها على كوكب آخر غير الأرض.

ونشرت «ناسا» في تقريرها على «تويتر»، صورة بالأبيض والإسود، قالت إن الطائرة الصغيرة التقطتها لسطح الكوكب الأحمر.

وصلت الطائرة إلى المريخ، على المركبة «برسيفيرانس» التي أطلقتها ناسا إلى المريخ، ووصلت إليه في 18 فبراير الماضي، بعد رحلة عبر الفضاء استغرقت قرابة 7 أشهر، وتم التقاط الصورة بكاميرات مثبتة على الطائرة الهليكوبتر والمركبة برسيفيرانس.

وقالت الوكالة إن الطائرة التقطت الصورة أثناء أول رحلة طيران يتم التحكم فيها بالطاقة على كوكب آخر، وإنها استخدمت كاميرا الملاحة الخاصة بها، والتي تتعقب الأرض بشكل مستقل أثناء الطيران، موضحة أن مركز أبحاث «أميس» ومركز «لانجلي» للأبحاث التابعان لوكالة ناسا، قدما تحليلًا مهمًا لأداء الطيران ومساعدة فنية أثناء صناعة الطائرة وتطويرها.

وأضافت «ناسا» أن بعثاتها اللاحقة بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية ستقوم بإرسال مركبات فضائية إلى المريخ لجمع هذه العينات المختومة من السطح وإعادتها إلى الأرض لتحليلها بعمق، في إطار ما يعرف بمهمة استكشاف المريخ.

ووفقا للمسار الذي حددته «ناسا»، فقد ارتفعت الطائرة التي يبلغ وزنها 1.8 كيلوجرام، إلى 3 أمتار عن سطح المريخ، وحلقت في مكانها لمدة 30 ثانية، ثم دارت وهبطت على أرجلها الأربع.

وذكرت «ناسا» أن المجال الجوي لرحلة تلك الطائرة التجريبية يبعد 173 مليون ميل عن كوكب الأرض، ويقع في قاع حوض فسيح في المريخ يسمى حفرة «جيزيرو».

وشبهت ناسا رحلتها للمريخ برحلة الأخوين رايت عندما أطلقا أول طيارة تعمل أول طائرة تعمل بمحرك من صنع الإنسان، قبل 117 عاماً، واحتفت بتلك الرحلة التاريخية، بتثبيت قطعة صغيرة من جناح طائرة الأخوين الأصلية تحت اللوح الشمسي للطائرة إنجنيويتي. ومن المقرر أن تقوم الطائرة بعدة رحلات جوية إضافية أطول في الأسابيع المقبلة، رغم أنها ستحتاج فترة راحة تتراوح بين 4 أو 5 أيام بين كل رحلتين لشحن بطارياتها، إذ أنها تعمل بأربع بطاريات ليثيوم.