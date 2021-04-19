شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل LDH يكشف عن الالتهابات بالجسم ويساعد فى تقييم علاج السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد إنزيم هيدروجين اللاكتات (LDH)في كل خلية من خلايا الجسم تقريبًا بما في ذلك الدم والعضلات والدماغ والكلى والبنكرياس، ويحول الإنزيم السكر إلى طاقة، ويقيس اختبار LDH كمية هذا الإنزيم في دمك أو سوائل الجسم الأخرى، ويتم إطلاق هذا الإنزيم في الجزء السائل من الدم، وفقا لتقرير لموقع webmed.

أسباب إجراء اختبار LDH

يقيس هذا الاختبار ما إذا كان لديك تلف في الأنسجة وكمية التلف، لرصد الالتهابات أو الحالات الشديدة مثل فقر الدم الانحلالي أو فقر الدم الضخم الأرومات وأمراض الكلى وأمراض الكبد، كما يستخدم للمساعدة في تقييم بعض أنواع السرطان أو علاج السرطان

امراض يكشف عنها اختبار LDH لسوائل الجسم

يسبب تراكم السوائل العديد من الأشياء مثل الإصابة والالتهابات، ويكشف هذا الاختبار عن الإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي أو الفيروسي.

ماذا يحدث أثناء الاختبار؟

سيتم سحب الدم من خلال إبرة يتم إدخالها في وريد بذراعك، بالنسبة لاختبارات LDH للسائل النخاعي ، ستحتاج إلى ثقب قطني (يُسمى أيضًا البزل النخاعي) سيتم إدخال إبرة رفيعة في أسفل ظهرك، قبل أي من الاختبارين ، يجب أن تخبر طبيبك بجميع الأدوية والمكملات والأعشاب والفيتامينات وأي شيء آخر تناولته.

نتائج الاختبار

قد يكون ارتفاع مستويات LDH في الدم علامة على تلف الأنسجة أو المرض يمكن أيضًا أن يُعلم مستوى LDH في الدم طبيبك إذا كان مرضك يزداد سوءًا أو ما إذا كان علاجك يعمل.

تتراوح معدلات الانزيم بين 140 وحدة لكل لتر (U / L) إلى 280 وحدة / لتر للبالغين وتميل إلى أن تكون أعلى للأطفال والمراهقين.

المستويات الطبيعية في السائل الدماغي الشوكي هي:

70 وحدة / لتر أو أقل لحديثي الولادة.

40 وحدة / لتر أو أقل للبالغين.

قد يعني ارتفاع مستويات LDH في السائل الدماغي النخاعي أن لديك عدوى أو التهاب في الجهاز العصبي المركزي قد يعني أيضًا أنك مصاب بمرض يؤثر على دماغك أو الحبل الشوكي ، مثل التهاب السحايا الجرثومي، ولا تمثل مستويات LDH الموجودة في النطاق الطبيعي أو الأقل من المعدل الطبيعي مشكلة في العادة.