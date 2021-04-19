إفطار الحامل في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 04:38 مساءً - الأصل في شهر رمضان أن تصوم الحامل ما لم تجد مشقة على نفسها، أو خوفاً على جنينها، بل أثبتت الأبحاث الطبية أن الصوم يفيد صحة الحامل ولا يؤثر على وزن الجنين مثلما تعتقد بعض النساء، ولذلك فعلى الحامل الصائمة أن تهتم بوجبة الإفطار في رمضان؛ لأنها تزودها بالعناصر الغذائية بعد صوم وانقطاع لساعات طويلة، ولذلك فقد التقت "الخليج 365" باختصاصية التغذية ميرفت رياض والتي أشارت للآتي بخصوص غذاء الحامل في رمضان.

شروط التغذية الصحيحة للحامل في رمضان

قللي من المثلجات والآيس كريم

يجب أن تحصل الحامل على تغذية سليمة وموازنة من حيث الكيف وليس الكم، أي تتوافر في وجبة الإفطار كل العناصر الغذائية اللازمة للجسم من حيث البروتين والفيتامينات والكربوهيدرات.

أن تحصل على الألياف التي تحميها من عسر الهضم والإمساك.

أن تحصل على كمية من السوائل مثل الماء والعصائر الطبيعية.

تقليل السكريات والحلويات الشرقية قدر الإمكان.

تقليل المخللات والموالح على مائدة الإفطار.

تناول الطعام على دفعات ووجبات صغيرة وليس دفعة وحادة متخمة.

كيف تشرب الحامل السوائل في رمضان؟

يجب الحرص على الفواكه والخضروات التي تحتوي على الماء

يجب أن تحرص على شرب كمية كافية من الماء ما بين الإفطار والسحور.

يجب أن تبتعد عن الماء المثلج على الإفطار؛ لأنه يعتبر بمثابة صدمة لجدار المعدة.

ويجب أن تشرب عصائر طبيعية غير محلاة بسكر صناعي، ويتم إعدادها في البيت.

خطوات وجبة الإفطار الصحية للحامل

يجب عدم التخلي عن الفواكه

1. تبدأ الحامل بتناول حبات مفردة من التمر حسب السنة النبوية.

2. وتشرب عصير الفاكهة؛ لرفع مستويات السكر لمعدلها الطبيعي بعد صيام يوم طويل.

3. تناول مصدر للبروتين مثل اللبن الزبادي أو الحليب.

4. تناول طبق من الشوربة ويجب أن يكون محضراً من مرق اللحم وعدم إضافة أي مكسبات طعم مصنعة مثل الشوربات الصناعية، ويجب أن يكون محتوياً على خضار طازجة.

5. يجب أن تبتعد الحامل عن الإكثار من تناول الدهون التي تسبب عسر الهضم.

6. ويفضل أن تكون وجبة الإفطار على مراحل لكي لا تصاب بالتخمة، فتقسمها لوجبات صغيرة كل ساعتين.

7. ويجب أن تبتعد عن تناول المنبهات التي تسبب عسر الهضم وسوء امتصاص الحديد، وتستبدل بها أعشاباً طبية محلاة بسكر صحي.

8. وتناول الفواكه بعد تناول الإفطار بساعتين.