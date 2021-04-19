كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 04:38 مساءً - يتطور فهم الطفل حسب عمره..ورغم ان الجنين اعتاد على صوت أمه عندما كانت تغني له وهي حامل به ، وكان يشعر بحركاتها وهي تتجول به هنا وهناك طوال أشهر حملها ،فهولا يستطع فهم العبارات التي تقولها أمه بعد ولادته ، أو التجاوب معها في الأسابيع اﻷولى وحتى الشهر الرابع ، ولكنه بالتأكيد يفهم الإحساس الذي تريد توصيله، وبمرور الوقت ومع تقدم الطفل في العمر، يبدأ تطور فهمه وذكائه، مع العلم بأن لكل طفل طبيعته الخاصة..عن تطور الفهم لدى الأطفال حسب العمر يحدثنا دكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال

مرحلة التواصل الحسي

طفلك في الشهر الأول يفهم مشاعرك

أسئلة كثيرة لدى اﻷمهات وقلق وحيرة بخصوص مدى فهم أطفالهم حديثي الولادة لهن، وحلم كل أم بأن ينشأ اتصال لفظي وبصري و سمعي بينها وبين طفلها، وكيفية التواصل مع صغيرها

في الشهر الأول.. يستطيع رضيعك فهم مشاعرك وليس لغتك، يفهم أنكِ تحبينه وتخافين عليه ، وانك نافذته على التعرف على من حوله ، يفهم مشاعرك منذ أول لحظة تحملينه فيها بين يديكِ بعد الولادة

في هذه المرحلة يألف نبرة صوتك، وملمس بشرتك ونظرة عينيكِ له، هل هي خوف أم حب أم قلق و هكذا، وأسبوع وراء آخر يستطيع فهم أنكِ تطعمينه وتعتنين بكل ما يخصه، فهي مرحلة التواصل الحسي

مرحلة المراقبة

طفلك في الشهر الأول يراقبك ويستجيب لمداعباتك

.وتبدأ منذ الولادة حتى الشهر اﻷول ؛ قدراته و تطور حواسه تحدث سريعًا، يتعرف بشكل أوضح إلى من حوله و تتسع دائرة تواصله الحسي لتشمل اﻷقارب والأصدقاء

يعرف متى ستطعمينه ومتى ستعتنين به ومتى ستضعينه في الفراش، في هذه المرحلة، يراقب الطفل من حوله و يستجيب لمداعباتك "مناغاة" مبتسمًا ابتسامة حقيقية ﻷول مرة!

ومع رد فعلك أنتِ ومن حولك يفهم طفلك أن ابتسامته تثير مشاعر الفرح و السعادة فيعطيكِ ابتسامات أكثر في المرات القادمة، ولكنها حتى اﻵن ابتسامات بلا أصوات حتى بلوغه الشهر الثالث

مرحلة الالتفات

في الشهر الثاني يلتفت بسبب تكرار مناداته

وتشمل الشهر الثاني والثالث..اﻵن يعرف طفلك اسمه بسبب تكرار مناداته به عند النظر إليه، و قد يعطيكِ التفاته خلال النداء دليلًا على أنه يفهمكِ

في هذه المرحلة يصبح التواصل بينكما أكبر، فيستطيع فهم مشاعرك الخاصة بالحزن أو السعادة، وتلاحظين ضحكته خلال اللعب معه وكذلك غضبه وبكاءه

4-7 شهور

في الشهر السابع يستعد طفلك لالتقاط حروف ماما وبابا

أثنائها يتطور فهم طفلك وذكاؤه، فيختبرك أنتِ، مثلًا سيحاول القيام بأفعال متعددة كإلقاء الطعام أو الذهاب لمفاتيح الكهرباء أو رمي ألعابه، ليرى ردة فعلك، ثم سيكرر ما قام به فقط ليتأكد أن نفس ردة الفعل لم تتغير

ببلوغه الشهر السابع هو اﻵن يفهمكِ تمامًا ويستعد لالتقاط حروف ماما وبابا، كما يصبح أكثر ألفة مع اﻷقارب، مميزًا وجوه الغرباء مما يجعله يلاحظ غيابك إذا تركتِه مع أشخاص غير مألوفين فيبدأ البكاء

8-12 شهرًا

بداية من الثامن يبدأ طفلك في التجاوب معك

في هذه المرحلة يبدأ طفلك التجاوب معكِ، هو اﻵن تعلم قدرًا لا بأس به من الكلمات، كما تعلّم كيف تكون ردة فعلك تجاه المواقف التي يفعلها

عام ونصف ..استعدي لمرحلة التمرد ونوبات الغضب غير المبررة، اﻵن طفلك يفهمك ويفهم ردة فعلك تجاه أفعاله ويتعمد تجاهلها والقيام بعكسها، تعوّدي أن تستمعي إلى كلمة (لا) كثيرًا وانفجارات نوبات الغضب في أي وقت

أصبح طفلك يعبر عن مشاعره باللغة واﻹحساس، وصار قادرًا على تفهم مشاعر الآخرين ومعرفة علاقاتهم به، صار يفهم تفاصيل يوم اﻷسرة وليس يومه فقط

فهو يعلم أن والده في العمل و أخوته في المدرسة وأنتِ تعدِّين الطعام، في هذه المرحلة يدمج طفلك بين مهارته الحسية في الفهم ومهارته اللفظية الجديدة في الكلام، استعدادًا لمرحلة المدرسة قريبًا.

من18-24

من 18-24 يلعب وحده في الغالب

في هذه السن يزداد كثيرا حب الاستطلاع لدى الطفل ويلعب لوحده في الغالب وهو يستمتع بألعاب الخيال والتظاهر

يبدأ الطفل بفهم مفهوم "الوقت" على سبيل المثال، عندما نقول له في وقت لاحق، غدا، مباشرة بعد الغذاء وهكذا

يطلب الذهاب إلى المرحاض ، ويمكن تعليمه بالفعل السيطرة على ذلك

الطفل يمكن أن يكون متمردا ويكثر من قول كلمته المفضلة: "لا "

يستطيع الطفل ارتداء ملابسه بنفسه، ولكنه لا يزال غير قادر على التعامل مع الأزرار أو السحابات

قد يساعدكم الطفل في مهام مختلفة، وأحيانا يحب أن يتصرف مثل الكبار، فيمكن أن يحاول كنس الأرضية أو الأشياء الملقاة عليها

قد يحاول الطفل تمشيط شعره أو فرك أسنانه بالفرشاة

يستطيع الطفل تقليب صفحات الكتاب، وأحيانا يمسك عدة صفحات في آن واحد وينقلها إلى الجانب الآخر

التنسيق بين العين واليد يصبح متطورا، فالطفل يمكنه البدء بتركيب البازل السهل، رمي أو دحرجة الكرة

تبدأ اللغة بالتطور بسرعة، يستمتع الطفل بتعلم الكلمات الجديدة

إذا بدأ الطفل بالكلام في سن 18 - 20 شهرا، فانه يطور لغته بسرعة

يكون الطفل قادرا على الربط بين عدة كلمات معا، مثل "ذهب أبي" أو "خلع الحذاء".

في سن عامين، يستطيع معظم الأطفال تكوين جملة من ثلاث كلمات - أنا ذاهب للروضة

فهمه لا يزال يعتمد على معرفته والسياق. لذلك، حتى لو كان لا يفهم كل كلمات الجملة فانه يعتمد على الكلمات التي يعرفها

نطق الكلمات لم يكتمل بعد ولكن يبدو تحسن تدريجي، ويتم لفظ المزيد من الكلمات بشكل كامل

في هذه السن يتحسن التمييز السمعي تدريجيا، الأمر الذي يسهم أيضا في تحسين النطق

عمر الطفل عامان- ثلاثة أعوام

2-3 أعوام تنمو مهارات الطفل اللغوية والاجتماعية والمعرفية

سيتغير طفلك وينمو بسرعة ويتعلم المهارات ويكون قادرًا على التفاعل مع العالم بطرق جديدة ومختلفة، وتُعرف هذه العملية بتنمية المهارات،

بما في ذلك التطور المعرفي، والنمو البدني، والمهارات اللغوية والاجتماعية

من المهم أن يتفاعل مقدمو الرعاية وكذلك الآباء مع الأطفال بطرق محبة ويزودوهم بفرص للاستكشاف والإبداع واللعب في أماكن الرعاية النهارية بالحضانات

أنت بحاجة إلى التأكد من أن الطفل لديه إمكانية الوصول إلى اللعب الإبداعي؛ مثل اللعب بالمكعبات، والكتب ومستلزمات الفن، مما يساعد على تطوير المهارات المعرفية لطفلك

بالإضافة إلى تشجيعه على المشاركة في اللعب النشط، الذي يقوي العضلات ويساعده على تطوير المهارات الحركية الكبرى