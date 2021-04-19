كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 04:38 مساءً - يعد جوز الهند من الفواكه الاستوائية المشهورة والتي تنمو على الشواطئ، وتدخل في صناعة العديد من المواد الغذائية والتجميلية، ويطلق عليه اسم النارجيل، ويتبع الفصيلة الفوفلية، ونظراً لفوائده الكثيرة فيجب أن تعرف الحامل فوائده بالنسبة لها في فترة الحمل، وكذلك استخداماته الخارجية والداخلية حيث يستخرج منه الزيت، ويستفاد من مائه، ولذلك التقت "الخليج 365" باختصاصية التغذية زينة عبد الكريم، والتي أشارت للآتي بخصوص فوائد جوز الهند للحامل.

القيمة الغذائية لثمار جوز الهند

تحتوي الثمرة على قيمة غذائية عالية

تمتاز ثمار جوز الهند بأنها غنية بالأملاح المعدنية المتنوعة والمواد السكرية والفيتامينات الهامة للصحة، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية تمنح النشاط والحيوية للجسم سواء في الثمرة ذاتها أو الماء الموجود بداخلها، كما تعد ثمار جوز الهند مصدراً للدهون الصحية المفيدة للجسم.

فوائد جوز الهند للحامل

تحتوي ثمار جوز الهند على حمض اللوريك الضروري لتكوين حليب الثدي والذي يبدأ تكوينه خلال فترة الحمل، وبالتالي يزداد إدرار الحليب للمولود بعد الولادة.

يعد جوز الهند من الأغذية التي تكافح الإمساك وهو العرض المزعج الذي تعاني منه الحوامل بسبب التغيرات الهرمونية وكسل الأمعاء.

يحمي الحامل من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل بسبب غناه بعنصر البوتاسيوم.

كما يعد زيت جوز الهند من الزيوت النافعة والمفيدة في الطهي، وكبديل للزيوت النباتية التي تضر الجسم وتسبب أمراض القلب والشرايين.

يحتوي ماء جوز الهند على الماغنيسيوم الذي يعزز صحة العضلات، ويقلل من التعب العضلي الذي تعانين منه.

يساعد الحامل على التغلب على حرقان المعدة والارتجاع المعدي المريئي أو عسر الهضم.

ويساعد الحامل في التغلب على الصداع الذي يصيبها خلال فترة الحمل.

كما يعمل جوز الهند على توفير الطاقة والانتعاش للحامل، وتقليل شعورها بالتعب والإرهاق.

تحتوي ثمار جوز الهند على الكالسيوم مما يعزز صحة العظام والأسنان.

فوائد جمالية وخارجية لجوز الهند أثناء الحمل

فوائد جمالية خارجية

يمكن أن تقوم الحامل بتدليك البطن بزيت جوز الهند لتقليل تشققات البطن وعلاجها.

يستخدم زيت جوز الهند مرطباً للشفاه خلال الحمل بطريقة آمنة وسريعة.

يعالج التلف الذي يحدث للشعر بسبب الحمل ونقص العناصر الغذائية، ويمكن استخدامه كحمام زيت قبل غسل الشعر الجاف.

محاذير استهلاك جوز الهند خلال الحمل

قد تعاني الحامل من حساسية من الماء والزيت