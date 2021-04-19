اسرع رجيم لحرق دهون البطن

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثيرات عن اسرع طرق حرق دهون البطن من اجل خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات في مدة قصيرة. وفي هذه الحالة من المفيد جداً ان يتم اتباع برنامج رجيم مؤقت يعمل على نسف الدهون التي تتجمع في اماكن مختلفة من الجسم بسرعة. ولهذا ينصح مثلاً ومن اجل حرق دهون البطن بتطبيق برنامج رجيم البروكولي والدجاج لخسارة 3 كيلوغرامات في 6 ايام.



قبل التعرف على اسرع طرق حرق دهون البطن من المهم معرفة اسباب تراكمها في هذه المنطقة من الجسم.

- الجلوس لمدة طويلة وعدم ممارسة التمارين الرياضية. فقد أشارت دراسة أجريت في جامعة ليفربول إلى أن عدم القيام بالنشاطات البدنية لمدة اسبوعين يمكن ان يسرع عملية تجمع الدهون.

- التوتر. عند التعرض للتوتر تفرز الغدد الكظرية هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر. وهو ما يدفع الى تناول الاطعمة الغنية بالدهون لأن هذا يساعد على الشعور بالارتياح الموقت.

- عدم اتباع نظام غذائي صحي اي تناول الاطعمة التي لا تحتوي على البروتين أو الالياف.

- عدم النوم لعدد ساعات كافية.



يعتبر رجيم الدجاج والبروكولي من اسرع طرق حرق دهون البطن. ومن الممكن تطبيقه لمدة 7 ايام لخسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات.

اليوم الاول





الفطور. بيضتان مسلوقتان مع البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من اللوز غير المقلي وغير المملح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي مع الفليفلة والخيار مع البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر مع القليل من بذور الغرانولا.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم السلمون المشوي مع القليل من عصير الليمون.

اليوم الثاني

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الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل.

وجبة خفيفة. تفاحة أو حبة غريب فروت.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج مع طبق من السلطة و مع البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. كوب من بذور الغرانولا.

العشاء. 50 غ من جبنة قليلة الدسم مع كوب من حليب اللوز.

اليوم الثالث

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الفطور. طبق صغير من العجة مصنوع من بياض 3 بيضات مع القليل من الجزر المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي في الفرن مع طبق سلطة ومع البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم السمك المشوي في الفرن، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، طبق من الخضار.

اليوم الرابع



الفطور. بيضتان مسلوقتان من دون ملح، طبق من الفواكه.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي مع القليل من الاعشاب.

وجبة خفيفة. طبق سلطة.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي من دون دهون مع البروكولي المطهو على البخار والقليل من الهليون.

اليوم الخامس

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الفطور. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من بذور الشوفان.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي الاخضر من دون سكر مع قبضة من الجوز.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدهون مع القليل من عصير الليمون والبروكولي المطهو على البخار او المشوي في الفرن.

وجبة خفيفة. بيضتان مسلوقتان من دون ملح.

العشاء. طبق من شوربة الخضار المصنوعة من دون دسم، حبة بطاطا حلوة مشوية في الفرن.

اليوم السادس

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الفطور. كوب من الحليب قليل الدسم مع بذور غرانولا، قطعة متوسطة الحجم من الخبز المصنوع من القمح الكامل مع القليل من جبنة ريكوتا، كوب من الشاي الاخضر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اسكالوب الدجاج مع البروكولي المطهو على البخار، طبق من سلطة خضراء.

وجبة خففية. 50 غ من اللبن الزبادي الطبيعي.

العشاء. توفو مشوي مع القليل من الخضار المطهوة على البخار.

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اليوم السابع

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الفطور. عجة مصنوعة من بياض 3 بيضات مع القليل من الجزر المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. نصف حبة غريب فروت.

الغداء. قطعة من صدر الدجاج المشوي مع طبق شوربة مصنوع من دون دسم.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبقة من سلطة سيزار مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون. لكن قبل تطبيق اسرع طرق حرق دهون البطن، من المهم استشارة الطبيب الاختصاصي.





