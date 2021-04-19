شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: 25.4%من الأمريكان حصلوا على جرعتي لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة "CNN" الإخبارية، عن أن الولايات المتحدة وصلت إلى معلم مهم آخر في السباق لحماية سكانها من فيروس كورونا، حيث تم تطعيم أكثر من 84 مليون شخص أي ما يقرب من 25.4% من السكان بشكل كامل، وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الصادرة يوم الأحد.

وقال مركز السيطرة على الأمراض "CDC"، إن أكثر من 129 مليون أمريكي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، أو ما يقرب من 39.5% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، واعتبارًا من اليوم الإثنين، سيكون جميع الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر مؤهلين لتلقي اللقاح.

يقدر الخبراء أن ما بين 70-85 % من البلاد بحاجة إلى أن تكون محصنة ضد الفيروس، إما من خلال التلقيح أو العدوى السابقة لقمع انتشاره.

قال الدكتور أنتوني فاوتشى، مدير المعاهد الوطنية للحساسية والأمراض المعدية، لشبكة CNN يوم الأحد، إنه من المحبط للغاية أن تقول "نسبة كبيرة من الجمهوريين" إنهم لا يريدون اللقاح.

أكد فاوتشى: "إنهم يريدون أن يكونوا قادرين على القول إن هذه القيود التي وضعتها توصيات الصحة العامة هي أشياء تثير قلقهم الشديد، موضحًا كلنا قلقون حيال ذلك، ونشاركهم هذا القلق، "لكن الطريقة التي تتخلص بها من هذه القيود هي أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس بأسرع ما يمكن وبأسرع وقت ممكن".

وأضاف أنه عندما يحدث هذا، "من المؤكد تمامًا" أن ينخفض مستوى الفيروس في المجتمع إلى النقطة التي لا تكون فيها هناك حاجة للقيود.

وأوضح كبير خبراء الأمراض المعدية، "من المفارقات تقريبا أنهم يريدون التخلص من القيود من ناحية، لكن من ناحية أخرى لا يريدون التطعيم.