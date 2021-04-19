طوال شهر رمضان.. قصر الإمارات يطلق خدمة الضيافة للمنزل

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

أعلن فندق قصر الإمارات عن اطلاق خدمة الضيافة الى المنازل طوال شهر رمضان المبارك، لإفساح المجال أمام الجميع لإقامة ولائم إفطار شهية مستمدة من التراث الاماراتي المعروف بأطباقه الشهية ووجبات سحور فاخرة , تهدف هذه الخدمة لراحة كافة أفراد العائلة والأصدقاء داخل منازلهم في أجواء آمنة ودون عناء.



أصبح بإمكان العائلات والافراد الاحتفاء بالشهر الفضيل، في منازلهم مع الاستمتاع بوجبة إفطار متنوعة مابين الاطباق المحلية الاصيلة والمأكولات الشرقية بانواعها المختلفة أو وجبات سحور فاخرة يقدمها لهم فندق قصر الإمارات داخل منازلهم في أي موقع داخل العاصمة أبوظبي .وتتضمن خدمة الضيافة هذه توفير أرقى الوجبات من خلال الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي.

وقام فريق الطهاة المحترفون بتصميم قوائم طعام مميزة تتضمن تشكيلة واسعة من الأطباق التقليدية الأصيلة الجاهزة للاستلام باليد أو عبر خدمة التوصيل.