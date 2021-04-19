أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف الطلب.. شبح كورونا المرعب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا اليوم الإثنين، بضغط من المخاوف بشأن تراجع الطلب والنمو العالمي.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ودول أخرى.

وتراجع خام برنت تسوية يونيو/حزيران 21 سنتا، أو بنسبة 0.3%، إلى 66.56 دولار للبرميل، بعد أن قفز بـ6% الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 14 سنتا، أو بنسبة 0.2% ، إلى 63.05 دولار بسبب المخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود، وسط ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

إصابات كورونا

وأظهرت بيانات مجمعة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية صباح اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 141.4 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و19 ألف حالة.

الوضع في اليابان

وفي سياق متصل قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الإثنين إن واردات اليابان من النفط الخام التي جرى تخليصها جمركيا انخفضت 17% في مارس مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

وأفادت البيانات الأولية بأن اليابان، رابع أكبر مشتر للخام في العالم، استوردت 2.49 مليون طن يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 7.127 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 1.1% عن الفترة نفسها قبل عام.

وأظهرت البيانات تراجع واردات النفط الحراري لتوليد الطاقة 12.8% في مارس إلى 8.532 مليون طن.