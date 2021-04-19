شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 7 مميزات غير مستخدمة لساعة أبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر ساعة أبل «Apple Watch» أفضل ساعة ذكية سواء كان من ناحية الشكل الخارجي، أو من ناحية تصميم النظام المميز الذي يوفر تتبعًا ممتازًا للياقة البدنية، وتتوافق مع بقية أجهزة أبل. ولكن مع توافر العديد من الميزات الممتازة، فمن المستبعد جدًا أن يعرف الشخص كل مميزات ساعة أبل والتي منها:

فتح جهاز Mac:

إذا كان الشخص يرتدي ساعة أبل وموجود بالقرب من جهاز Mac، فلن يضطر إلى كتابة كلمة مرور جهاز Mac طوال الوقت. وبدلاً من ذلك، يمكن للساعة الاتصال بجهاز Mac، وإلغاء قفله تلقائيًا. ولتمكين ذلك يمكن عن طريق التوجه إلى تفضيلات النظام على جهاز Mac، ثم فتح إعدادات الأمان والخصوصية وحدد استخدام ساعة أبل لإلغاء قفل التطبيقات وجهاز Mac.

استخدم ساعة أبل كعدسة كاميرا:

يمكن استخدام ساعة أبل لعرض كاميرا جهاز آيفون عليها، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في حالة التقاط صورة جماعية. ولتمكين ذلك يتم فتح الكاميرا على هاتف آيفون، ثم فتح تطبيق Camera Remote على ساعة أبل. وبعد ثانيتين، يظهر عرض للصورة من جهاز آيفون على الشاشة.

التحكم في Apple TV:

يمكنك استخدام أجهزة أبل الأخرى كجهاز تحكم عن بعد لـ Apple TV. ويمكن استخدام ساعة أبل للقيام بذلك عن طريق فتح تطبيق Remote، والضغط على زر Apple TV، ويمكن بعد ذلك التحكم في Apple TV. ولكي يعمل ذلك، يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى حساب أبل الخاص بك على Apple TV.

استخدم ساعة أبل كجهاز اتصال داخلي:

يمكنك توصيل أجهزة أبل في البيت للعمل كجهاز اتصال داخلي، مما يسهل الاتصال بسرعة داخل المنزل. لكن يجب أن تكون متوفرة سماعات HomePod للاتصال الداخلي وبالتالي يمكن أن تكون ساعة أبل جزءًا من نظام الاتصال الداخلي بأكمله. لإعداد ذلك افتح تطبيق Home واضغط على زر المنزل الصغير في أعلى اليسار. ثم أضغط على إعدادات الصفحة الرئيسية ثم الاتصال الداخلي. بعد ذلك يمكن للمستخدمين المتصلين استخدام Siri على ساعة أبل للاتصال الداخلي بالرسائل ببساطة عن طريق إخبار Siri برسالتهم.

لقطة شاشة:

يمكنك التقاط لقطات شاشة على ساعة أبل على الرغم من أنك تحتاج أولاً إلى تمكينها كإعداد. ولتمكين القدرة على التقاط لقطات شاشة من خلال الساعة يتم فتح تطبيق Watch على جهاز آيفون، والتوجه إلى My Watch ثم General. وبعد ذلك يتم التمرير لأسفل والضغط على مفتاح التبديل «تمكين لقطات الشاشة». ويمكنك بعد ذلك التقاط لقطة شاشة على الجهاز بالضغط على crown button والزر الجانبي في نفس الوقت.

البحث عن هاتف آيفون:

تقدم ساعة أبل بعض الأدوات التي تسهل العثور على هاتف آيفون، فإذا تم التمرير لأعلى للوصول إلى الإعدادات السريعة والضغط على الزر الصغير الذي يشبه هاتف آيفون مع خروج موجات صوتية منه، يصدر جهاز الآيفون بك صوتًا للمساعدة في العثور عليه.

وضع المكالمة في الانتظار عندما لا يكون هاتف الآيفون قريبا:

يمكنك استخدام ساعة أبل لتلقي المكالمات عندما لا يكون هاتف آيفون قريبا ولكن إذا كنت ترغب في الرد على المكالمة على آيفون الخاص بك بدلاً من ذلك، فيمكن الرد على الساعة ثم التبديل إلى آيفون عندما تصل إليه. ويمكن تعليق المكالمة أثناء محاولة الوصول إلى جهاز آيفون الخاص بك. للقيام بذلك اضغط على قائمة النقاط الثلاث عندما تتلقى مكالمة، ثم اضغط على زر الرد على آيفون. سوف يسمع المتصل صوتًا متكررًا حتى تقوم بالرد على جهاز آيفون. ويجب ملاحظة أن استخدام هذه الميزة تتطلب إقران جهاز آيفون، لذلك يجب أن يكون ضمن نطاق البلوتوث.