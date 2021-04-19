شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الماليزية تعتزم نقل 80% من بياناتها إلى تكنولوجيا الحوسبة السحابية 2022 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس وزراء ماليزيا محيى الدين ياسين إن شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت تعهدت باستثمار مليار دولار على الأقل لتمكين الاقتصاد الرقمي في ماليزيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محيى الدين ياسين قوله خلال مؤتمر لشركة مايكروسوفت اليوم الاثنين إن الاستثمارات ستتضمن إنشاء مركز بيانات إقليمي في ماليزيا، يمكن أن يحقق إيرادات تصل إلى 6.9 مليار دولار من خدمات الحوسبة السحابية المحلية.

وأضاف أن مايكروسوفت تعهدت بتأهيل وتدريب مليون ماليزي بنهاية 2030 .

كانت الحكومة الماليزية قد اختارت مايكروسوفت كموفر لخدمات الحوسبة السحابية، كما وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركات ماليزية كبرى منها بتروناس للنفط وسيلكوم للهاتف المحمول.

وتعتزم الحكومة الماليزية نقل 80% من بياناتها إلى تكنولوجيا الحوسبة السحابية بنهاية 2022 كما تعتزم إطلاق تطبيق فائق القوة للقيام بأعمال التنبؤ القائم على تحليل البيانات.

وقال محيى الدين إن ماليزيا تعتزم استثمار 50 مليار رينجت ماليزي (12.1 مليار دولار) على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات التكنولوجيا الرقمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.