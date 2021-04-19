القيام بالأعمال المنزلية مثل التنظيف والترتيب يمكن أن يساعد في منع الخرف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 01:13 مساءً - تدعي دراسة جديدة أن الأعمال المنزلية البسيطة يمكن أن تساعد في منع الخرف من خلال زيادة حجم دماغنا.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

وجد العلماء الكنديون أن كبار السن الذين قضوا المزيد من الوقت بالقيام بالأعمال المنزلية أظهروا حجماً أكبر للدماغ، وهو مؤشر قوي على الصحة المعرفية.

هذه الأعمال، بما في ذلك التنظيف ، والترتيب ، والطبخ ، والأعمال المنزلية الثقيلة والبستنة ، يمكن أن تمرّن الدماغ البشري وتمنع الحالة.

الخرف هو مصطلح شامل يستخدم لوصف فئة من الأعراض التي تتميز بالتغيرات السلوكية وتراجع القدرات المعرفية والاجتماعية تدريجياً.

في حين أن هناك الكثير من الأدلة على أن النشاط البدني يؤثر على صحة الدماغ ، فإن آثار الأنشطة اليومية الأكثر دنيوية ، مثل التنظيف ، كانت حتى الآن أقل فهماً ، وفقاً للعلماء.

ويقولون أن تسليط الضوء على فوائد الأعمال المنزلية قد يحفز كبار السن على أن يكونوا أكثر نشاطاً من خلال “توفير شكل أكثر واقعية من النشاط البدني منخفض المخاطر”.

وقال مؤلف الدراسة نواه كوبلينسكي من معهد روتمان للأبحاث (RRI) في بايكريست في تورونتو ، كندا: “يعرف العلماء بالفعل أن التمرين له تأثير إيجابي على الدماغ ، لكن دراستنا هي الأولى التي تظهر أن الشيء نفسه قد يكون صحيحاً بالنسبة للأعمال المنزلية”.

“إن فهم كيفية مساهمة الأشكال المختلفة للنشاط البدني على صحة الدماغ أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات للحد من خطر التدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن.”

نظر الباحثون في الروابط بين الأعمال المنزلية وحجم الدماغ والإدراك في مجموعة مؤلفة من 66 من كبار السن الأصحاء إدراكياً الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 85 عاماً.

حضر المشاركون ثلاث زيارات تقييم في مستشفى بايكراست في تورونتو ، بما في ذلك التقييم الصحي ، والتصوير الهيكلي للدماغ والتقييم المعرفي.

سئل المشاركون عن الوقت الذي يقضونه في الأعمال المنزلية ، مثل الترتيب ومسح الغبار وإعداد الوجبات وتنظيفها والتسوق والأعمال المنزلية الثقيلة والبستنة وأعمال الفناء وإصلاح المنازل وتقديم الرعاية.

ووجد الباحثون أن كبار السن الذين قضوا المزيد من الوقت في الانخراط في مثل هذه الأنشطة كان لديهم حجم أكبر من الدماغ ، بغض النظر عن مقدار مشاركتهم في أشكال أكثر شاقة من ممارسة الرياضة البدنية (مثل الجري).

وقد لوحظ هذا في الحصين ، الذي يلعب دوراً رئيسياً في الذاكرة والتعلم ، والفص الجبهي ، الذي يشارك في العديد من جوانب الإدراك.

وقد اقترح العلماء ثلاثة تفسيرات لفوائد الدماغ من النشاط البدني المنزلي.

أولاً ، ترتبط صحة القلب ارتباطاً وثيقاً بصحة الدماغ ، ويمكن أن يكون للأعمال المنزلية تأثير مماثل على القلب والأوعية الدموية مثل التمارين الرياضية منخفضة الكثافة.

ثانياً ، قد يشجع التخطيط والتنظيم لدى الذين يقومون بالأعمال المنزلية على تكوين روابط عصبية جديدة في الدماغ مع مرور الوقت ، حتى مع تقدمنا في العمر.

أخيراً ، قد يكون كبار السن الذين يشاركون في المزيد من الأعمال المنزلية قد أمضوا وقتاً أقل في عدم النشاط ، والذي ثبت أنه مرتبط بالنتائج الصحية السلبية ، بما في ذلك سوء صحة الدماغ.

كخطوة تالية ، يود الباحثون تقييم النشاط البدني المنزلي بشكل أكثر موضوعية باستخدام التكنولوجيا القابلة للارتداء.

وبتمويل إضافي ، يمكنهم أيضاً التخطيط لتجارب خاضعة للرقابة بهدف زيادة النشاط المنزلي للأفراد ودراسة تغيرات الدماغ بمرور الوقت.

يشير الباحثون إلى أن مرض الزهايمر والخرف المرتبط به يتصدر الحالات الطبية الأكثر انتشاراً وتكلفة في العالم.

وقد اعتبرت منظمة الصحة العالمية الوقاية من هذه الاضطرابات وعلاجها أولوية للصحة العامة.

على الصعيد العالمي ، يعاني حوالي 50 مليون شخص من الخرف ، وهناك ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وتقول منظمة الصحة العالمية أنّ مرض الزهايمر ، الذي يدمر ببطء الذاكرة ومهارات التفكير ، قد يساهم في 60 في المائة إلى 70 في المائة من حالات الخرف.

يعيش أكثر من 920,000 شخصاً في المملكة المتحدة مع الخرف، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون بحلول عام 2024 ، وفقاً لجمعية الزهايمر في المملكة المتحدة.