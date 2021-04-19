الإمارات تعلن شفاء 1760 حالة جديدة من فيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 141,862 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 1803 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك مشيرة إلى ارتفاع مجموع الحالات المسجلة إلى 498,957 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1556 حالة.



وأعلنت الوزارة عن شفاء 1760 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 481,326 حالة.

