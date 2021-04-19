صحة ورشاقة

الإمارات تعلن شفاء 1760 حالة جديدة من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 141,862 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية لرصد حالات الإصابة بفيروس المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إن الفحوص الجديدة ساهمت في الكشف عن 1803 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك مشيرة إلى ارتفاع مجموع الحالات المسجلة إلى 498,957 حالة.

‌‎ كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1556 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 1760 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 481,326 حالة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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