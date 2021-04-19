شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: الصيام يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان لتجديده جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الصيام علي الجسم لا تعد ولا تحصى، حيث يملك الصوم عن تناول الطعام خصائص فريدة لحماية جسمك من الأمراض القاتلة، وفي مقدمتها السرطان، وقد كشف تقرير نشر فى Healthline، أن الصيام يخفض خطر الإصابة بالسرطان ويسبب انخفاضا في معدلات نمو الخلايا السرطانية.

وأرجع الباحثون ذلك إلي انخفاض إنتاج الجلوكوز في الدم، مما يحفز الخلايا الجذعية لتجديد جهاز المناعة، وبالتالى زيادة إنتاج الخلايا القاتلة للورم، بالإضافة إلى أنه يخفض خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وهما من مسببات الاصابة للسرطان.

واكد التقرير أن اتباع نظام غذائي يعتمد علي الصيام كل شهرين يقلل من الإصابة بالسرطان، كما تبين أن الجمع بين الصيام والعلاج الكيميائي أبطأ من تطور سرطان الثدي وسرطان الجلد لدى المصابين.

وذكر الباحثون أن الصيام يزيد إنتاج الجسم لمستويات أعلى من الخلايا السلفية اللمفاوية الشائعة (CLPs) والخلايا الليمفاوية المتسللة إلى الورم، وهي خلايا الدم البيضاء التي تهاجر إلى مناطق الأورام وتعمل علي قتل الأورام.

وتبين أن الجوع قصير الأمد يجعل الخلايا السرطانية حساسة للعلاج الكيميائي مع حماية الخلايا الطبيعية ، كما أنه يعزز إنتاج الخلايا الجذعية.

ويزيد الصوم بالإضافة إلى ذلك من فعالية العلاج الكيميائي، كما أن تعرض الخلايا السرطانية لعدة دورات من الصيام كان فعالًا مثل العلاج الكيميائي في تأخير نمو الورم وزيادة فعالية أدوية العلاج الكيميائي.