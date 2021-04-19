- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون: الصيام يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان لتجديده جهاز المناعة والان مع تفاصيل الخبر
وأرجع الباحثون ذلك إلي انخفاض إنتاج الجلوكوز في الدم، مما يحفز الخلايا الجذعية لتجديد جهاز المناعة، وبالتالى زيادة إنتاج الخلايا القاتلة للورم، بالإضافة إلى أنه يخفض خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وهما من مسببات الاصابة للسرطان.
واكد التقرير أن اتباع نظام غذائي يعتمد علي الصيام كل شهرين يقلل من الإصابة بالسرطان، كما تبين أن الجمع بين الصيام والعلاج الكيميائي أبطأ من تطور سرطان الثدي وسرطان الجلد لدى المصابين.
وذكر الباحثون أن الصيام يزيد إنتاج الجسم لمستويات أعلى من الخلايا السلفية اللمفاوية الشائعة (CLPs) والخلايا الليمفاوية المتسللة إلى الورم، وهي خلايا الدم البيضاء التي تهاجر إلى مناطق الأورام وتعمل علي قتل الأورام.
وتبين أن الجوع قصير الأمد يجعل الخلايا السرطانية حساسة للعلاج الكيميائي مع حماية الخلايا الطبيعية ، كما أنه يعزز إنتاج الخلايا الجذعية.
ويزيد الصوم بالإضافة إلى ذلك من فعالية العلاج الكيميائي، كما أن تعرض الخلايا السرطانية لعدة دورات من الصيام كان فعالًا مثل العلاج الكيميائي في تأخير نمو الورم وزيادة فعالية أدوية العلاج الكيميائي.