شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يسبب مرض السكرى طعما معدنيا فى الفم؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو حالة مزمنة حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو يستخدم الأنسولين بشكل صحيح، وهو هرمون يسمح للسكر بالدخول إلى خلايا الجسم، حيث يتم استخدامه بعد ذلك للحصول على الطاقة، عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدمه بشكل صحيح ، يتراكم السكر في مجرى الدم ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ووفقا لتقرير لموقع healthline، يمكن أن يتسبب مرض السكري غير المنضبط أو ارتفاع نسبة السكر في الدم في مجموعة من المشكلات مثل تلف الأعصاب وتلف الكلى لكن هذه ليست الآثار الجانبية الوحيدة لمرض السكري قد يصاب بعض مرضى السكري أيضًا بطعم معدني في أفواههم.

تختلف أسباب اضطراب التذوق، ولكنها قد تشمل الأدوية أو سوء نظافة الفم في بعض الأحيان، يكون الطعم المعدني في الفم أيضًا علامة مبكرة على الإصابة بمرض السكري.

فيما يلي بعض أسباب وجود طعم معدني في الفم تتعلق بمرض السكري:

باراجوسيا: هو اضطراب في الذوق يمكن أن يحدث جنبًا إلى جنب مع مرض السكري ومن المعروف أيضًا أنها تسبب طعمًا معدنيًا في الفم ، حيث يؤثر جهازك العصبي المركزي على كيفية إدراك عقلك للتذوق ، ومن الممكن أن يؤثر مرض السكري غير المنضبط على جهازك العصبي، حيث يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة إلى إتلاف أعصاب الجسم ببطء.

مشاكل صحة الفم: تعتبر مشاكل صحة الفم سببًا شائعًا آخر للطعم المعدني في الفم، يعتقد الكثير من الناس أن مرض السكري يؤثر فقط على نسبة السكر في الدم، لكن الكثير من السكر في الدم يمكن أن يسبب مشاكل في فمك أيضًا.

أمراض اللثة: ارتفاع السكر في الدم يزيد من مستوى السكر في اللعاب وإذا كان لعابك يحتوي على المزيد من السكر، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالتسوس والتهاب اللثة والتهاب دواعم السن.

اللسان السكري: اللسان السكري يسبب مشكلة أخرى تتعلق بصحة الفم يمكن أن تسبب متلازمة اللسان السكرى طعمًا معدنيًا في الفم يحدث هذا عندما يؤدي مزيج الكثير من السكر في لعابك وجفاف الفم إلى الإصابة بمرض القلاع الفموي.