أطعمة صحية لانقاص الوزن فى رمضان

بيروت - نادين محمد - يجب أن يشتمل نظامك الغذائي في شهر رمضان على توازن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية؛ للحصول على نتائج أفضل لذا هناك أطعمة عديدة غنية بالألياف والبروتين يجب أن يتضمنها نظامك الغذائي الرمضاني تساعدك على تخسيس الوزن وزيادة التمثيل الغذائي بشكل صحي.

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من المهم اتباع نظام غذائي صحي، والنوم المنتظم، وممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم في البداية لإنقاص الوزن سريعاً.

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- الزبادي اليوناني :

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لا غنى عن الزبادي في السحور، وقد أظهرت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكالسيوم مثل الزبادي تؤدي إلى إنقاص الوزن أكثر من مكملات الكالسيوم وحدها.

- بذور اليقطين :

تعتبر بذور اليقطين مصدراً ممتازاً للبروتين والألياف التي تعتبر المكونات الرئيسية لفقدان الوزن. هذا يجعل وجبة خفيفة صحية من بذور اليقطين ضرورية لنظامك الغذائي خاصة لطبق السلطة في رمضان.

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- الحمص:

سلطة الحمص من السلطات المفيدة التي تعد أكثر غنى بالألياف والبروتين فإن إضافة الحمص إلى سلطاتك سيشكل طعاماً يساعد على التخلص من دهون البطن.

- الخضار الورقية الخضراء :

لا غنى عن الخضراوات الورقية على مائدتك في رمضان مثل اللفت، السبانخ، الملفوف. فهي مثالية لنظام غذائي لفقدان الوزن لأنها منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات ومحملة بالألياف.

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- البطاطس المسلوقة :

يشير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء معدتك دون القلق بشأن زيادة الوزن؛ لذا تعد سحوراً مثالياً على مائدة رمضان.

- الأفوكادو :

الأفوكادو منخفض في الكربوهيدرات ومصدر كبير للألياف، حيث تحتوي كل وجبة على 9 جرامات فقط من الكربوهيدرات ، 7 منها تأتي من الألياف وهي "مكون" فعال لفقدان الوزن.

- الجريب فروت :

إن تناول نصف حبة جريب فروت بعد وجبة الإفطار قد يساعدك على الشعور بالشبع وتناول سعرات حرارية أقل، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن.

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-الجبن القريش

تناول منتجات الألبان الخالية من الدهون، مثل الجبن القريش، هو أحد أفضل سحور وطريقة للحصول على المزيد من البروتين دون الحاجة إلى زيادة الوزن غير الصحي.

- زبدة الفول السوداني :

في حين أن الاستهلاك المفرط لزبدة الفول السوداني يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، إلا أن زبدة الفول السوداني تحتوي على دهون صحية وفيتامينات ومعادن، كما أنها منخفضة الكربوهيدرات، مما يجعلها مكوناً مثالياً لفقدان الوزن.

-الكاجو :

من المكسرات التي يمكن تناولها دون إفراط الكاجو فهو مكون رائع لفقدان الوزن؛ لأنه غني بالألياف والبروتين والمواد المغذية الأخرى.