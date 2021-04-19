خبراء يحذرون من سهر الأطفال.. لهذا السبب

محمد الفلاح - الإثنين 19 أبريل 2021

حذر خبراء الصحة في مصر من سهر الأطفال لما يسببه من مشاكل صحية خطيرة منها بطء فى النمو وقلة التركيز والاستيعاب.



وأكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أن ممارسة الأنشطة المختلفة فى فترة النهار تساعد الأطفال على النوم العميق فى الليل، حيث كشفت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، أن السهر يؤثر على نشاط الطفل وقدرته على الاستيعاب، وطالبت بأن تعود الأم الطفل على النوم مبكرا حتى يأخذ قسطا كبيرا من الراحة، وفق "اليوم السابع".

ويشار إلى أن النوم مبكرا يقلل من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل النوبات القلبية، أو السكتات الدماغية وأمراض الشرايين الدموية، ويعود ذلك إلى الراحة التى يحظى بها الجسم خلال نومه كما يساعد على التخلص من الوزن الزائد وذلك لأنّ السهر لساعات متأخرة خلال الليل يفتح الشهية، كما يشجع الإنسان على تناول المزيد من الطعام.

كما يحسن النوم عمل الدماغ، وزيادة القدرة على التفكير والتركيز، وله فائدة عظيمة على الجهاز العصبى، من أجل ذلك يُنصح طلاب المدارس والجامعات بالنوم الباكر قبل مواعيد الامتحانات.