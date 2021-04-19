تشققات الحمل الحمراء وعلاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 19 أبريل 2021 10:34 صباحاً - إن التشققات التي تحدث في الجلد وبالذات بمنطقة البطن للحامل لا تشكل أي خطورة صحية ولا تترك أي مضاعفات، وعدم علاجها لا يؤدي إلى حدوث مضاعفات، وأثرها جمالي فقط. هذا ما يؤكده الدكتور عبد الحميد الدليمي اختصاصي الأمراض الجلدية في مركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء.

د. عبدالحميد الدليمي

والذي أفاد الأمهات بالآتي:

تحدث التشققات في الطبقة الوسطى من الجلد حيث إفراز الكولاجين، نتيجة زيادة توسع الجلد نتيجة لزيادة الوزن أو الحمل، أو نتيجة ضغوطات على الجلد والألياف في الطبقة الوسطى من الجلد، ما يؤدي إلى تفتح الجلد وحدوث التشققات لمواجهة المتغيرات، ويرافق ذلك توسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة التي حدث فيها تشققات، ما يفسر ظهور اللون الأحمر في هذه المنطقة.

أماكن التشققات وأسبابها

السمنة المفاجئة

عادة ما تكون التشققات عند الحوامل، بالذات في حالات التوائم، لتوسع الجلد أكثر من المعتاد، أو عند الأشخاص الذين يتعرضون للسمنة المفاجئة، أو الذين ينخفض وزنهم بشكل فجائي وسريع، أو الذين يستخدمون الكورتيزون، وتكون التشققات في الغالب بمنطقة أسفل وجوانب البطن، ومنطقة الفخذين عند الحوامل، وأعلى الأكتاف عند الرجال وأحياناً منطقة البطن والصدر.

بروتينات لبناء العضلات

إن التشققات تصيب أيضاً الشباب والشابات الذين يمارسون رياضة عنيفة في المراكز الرياضية، ويتناولون بروتينات لبناء العضلات، حيث تؤثر على إفراز الكورتيزون، وبالتالي التأثير على ليونة الطبقة الوسطى من الجلد وحدوث التشققات، كما قد تحدث التشققات عند بعض المرضى ممن يعانون من حالات مرضية معينة منها أمراض الغدة الكظرية لارتفاع نسبة الكورتيزون، يعلّق د.عبد الحميد الدليمي: "سكر الحمل في حالات الحمل المتكرر واستخدام الكريمات الخاطئة، قد تزيد من فرص حدوث تشققات الجلد".

وأشار إلى أن معظم هذه التشققات الحمراء يتحول لونها ويتقارب من لون جلد الشخص نوعاً ما ولكن تكون ظاهرة وملمسها مختلف بعض الشيء عن باقي الجلد.

علاجات التشققات

التقشير

1 - يتم استخدام مادة تحتوي على السيليكون.

2 - استخدام كريمات تحتوي على مواد تقشيرية تساعد على بناء الكولاجين في الطبقة الوسطى من الجلد.

3 - يمكن استخدام جهاز طبي يستخدم موجات الراديو للوصول إلى الطبقة الوسطى من الجلد باستخدام إبر دقيقة تساعد على تحفيز إفراز الكولاجين.

4 - استخدام الليزر الكربوني إلا أنه قد يؤدي إلى حدوث تلون في الجلد، وهذا يحتاج إلى عدة جلسات على مدار عام أو عامين