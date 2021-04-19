تعرف على ما يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الفول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 أبريل 2021 10:09 صباحاً - يعد طبق الفول من الأطباق الشهية وذات الشعبية في العالم العربي، فماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار عليه؟ وما هي تأثيراته على الصحة؟

ونتكلم هنا عن الفول الناشف الذي يُنقع لساعات ثم يطهى. وبداية نتعرف على المكونات الغذائية التي يزودنا بها كوب من الفول المدمس:

ماذا يحدث لجسم الصائم عند الإفطار على الفول؟

الفول غذاء ثقيل نسبيا، فهو غني بالألياف الغذائية، كما يضاف له عند تحضيره الطحينة، ثم يرش الزيت على الطبق بعد أن يصبح جاهزا، وهذا يعني أنه غني بالسعرات الحرارية.

لذلك إذا تناول الصائم الفول على الإفطار فإنه قد يشعر بالثقل والتعب، وأيضا هذا يعتمد على الكمية التي يأكلها وعلى إضافة الزيت والطحينة إلى الطبق.

وبالنسبة لمرضى السكري يجب الانتباه إلى أن الفول غني بالكربوهيدرات، وخاصة عند أكله مع الخبز، ولذلك يجب احتسابه من حصة الكربوهيدرات حتى لا يؤدي لارتفاع سكر الدم.

وبالنسبة لمرضى الكوليسترول يجب محاولة تقليل ما يضاف له من طحينة، لأنها دهن، وأيضا يفضل تناوله بدون زيت أو مع زيت الزيتون.

أما بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم فيجب الانتباه إلى عدم إضافة الملح له، أما الفول المعلب فينصح بغسله من ماء النقع قبل تقديمه، لأنه غني بالصوديوم.

ختاما بالنسبة لمرضى اضطرابات الأمعاء قد يؤدي الفول إلى المتاعب لهم، لذلك يفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.

ينصح بالتالي عند تناول الفول في رمضان:

شرب كميات كبيرة من الماء، فالألياف التي في الفول تحتاج إلى الماء كي تتمدد في القناة الهضمية وبالتالي تساعدك على الشعور بالشبع.

عوضا عن تناول المخلل الغني بالملح والصوديوم مع الفول، تناول الطماطم والخيار والخضار الورقية كالخس والبصل، فأنت بذلك تحصل على مواد غذائية نباتية وفيتامينات وألياف إضافية.

البعض يشعر بالعطش بعد تناول الفول، وبالنسبة لهؤلاء فقد لا يكون مناسبا تناوله على السحور.

قلل الملح على الفول لأقصى درجة، فهو يجعلك تشعر بالعطش، كما أن الأطباء ينصحون بتقليل الصوديوم في الغذاء

ما هي أبرز الفوائد التي يقدمها لك تناول الفول المدمس؟

تزويد جسمك بالبروتينات النباتية وحمض الفوليك.

الفول يحتوي على الألياف الغذائية القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في الهضم وخفض مستويات الكوليسترول.

وفقا لدراسات فإن المستويات الكافية من المنغنيز والنحاس -وهما عنصران يتوفران في الفول- قد يعززان قوة العظام.

الفول غني بالحديد، وقد يساعد في علاج فقر الدم.

قد يساعد الفول المدمس على إنقاص الوزن، وقد يكون مفيدا لمحيط الخصر لديك، وذلك لأنه غني بالبروتينات والألياف والتي تساعد في الشعور بالامتلاء والشبع، مما قد يؤدي إلى انخفاض تناول السعرات الحرارية وفقدان الوزن.

الفول قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول، إذ إن معظم الألياف الموجودة فيه قابلة للذوبان والتي يمكن أن ترتبط بالكوليسترول وتزيله من جسمك.

الفول يمد الجسم بالألياف الغذائية التي تساعد الشخص على الشعور بالشبع وتحفز حركة الأمعاء، وبالتالي تساعد على الوقاية من الإمساك.