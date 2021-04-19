كورونا حول العالم.. زيادة قياسية جديدة بالهند وتراجع طفيف في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 3 ملايين شخص.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 142 مليونا و17 ألفا و767 إصابة، الإثنين.





وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و33 ألفا و3 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 120 مليونا و554 ألفا و767 حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





زيادة قياسية في الهند

سجلت الهند زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 273810 ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليونا محتلة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 178769 بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 1619 وفاة جديدة.





ارتفاع الإصابات في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و153699 بعد تسجيل 11437 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 80006 حالات بعد تسجيل 92 حالة.





تراجع طفيف في إصابات الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 18 أبريل/نيسان نزولا من 16 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وأكدت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفع إلى 16 بعد أن كانت 15 حالة قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90510 حالات بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.





850 إصابة جديدة في مصر

سجلت وزارة الصحة المصرية 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة مقارنة مع 845 حالة إصابة و41 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 216334 من ضمنهم 163479 حالة تم شفاؤها، و12738 حالة وفاة".



