شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للعناية بالبشرة لمن يعانون مرض السكرى.. تجنب الخدش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري هو مرض مزمن يؤثر على الحياة ويحتاج من أصيبوا بهذا المرض إلى العناية بجلدهم وإلا فقد يؤدي ذلك إلى التهابات شديدة، لذا إذا كنت مصابا بمرض السكري، فعليك اتباع بعض نصائح العناية بالبشرة بحسب موقع "only my health".

ما هي العلاقة بين مرض السكري ومشكلات الجلد؟

يعاني معظم مرضى السكري من مشاكل جلدية إلى جانب الالتهابات، يحدث هذه بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، هذا يؤثر على القدرة على الحماية من العدوى ومكافحتها وبالتالي، يؤدي ذلك إلى ضعف وحساسية الجلد.



مرض السكري



استخدم الصابون والمنظفات اللطيفة



عالج الإصابات في أسرع وقت ممكن



تجنب الخدش

نصائح للعناية بالبشرة للأشخاص المصابين بمرض السكري الحاد: استخدم الصابون والمنظفات اللطيفة: لدى مرضى السكري بشرة تزداد حساسيتها حساسة بمرور الوقت وتتغير احتياجات العناية بالبشرة أيضًا، يمكن أن يؤدي استخدام المنتجات المعالجة كيميائيًا إلى حدوث تهيج وعدوى، يفضل استخدام المنظفات اللطيفة والصابون الخفيف.رطب بشرتك يوميا:لعلاج البشرة الجافة، يجب أن تحافظي على ترطيبها البشرة بانتظام وعدة مرات في اليوم يحافظ على الجفاف، يساعد ذلك في منع جفاف الجلد وآثاره اللاحقة مثل الحكة، والتقشر، وسماكة الجلد، هذه الخطوة مهمة أيضًا للوقاية من تقرحات الجلد والتشققات التي تنتشر بشكل كبير مع مرضى السكري وخاصة الأشخاص الذين يعانون من حالات الاعتلال العصبي السكري.تجنب الخدش:قد تشعر بجفاف حاد ورغبة قوية في خدش الجلد، تجنب ذلك لأنه قد يسبب إصابات وطفح جلدي على الجلد كلما شعرت بالحكة، اغسل الجلد بالماء البارد.عالج الإصابات في أسرع وقت ممكن:عندما تكون مصابا بداء السكري، يجب أن تكون أكثر حذراً بشأن الإصابات والجروح مباشرة بعد الإصابة لأن الإصابات والجروح مميتة لمرضى السكري الحاد.