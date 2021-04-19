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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة للتخلص من دهون الفخذين.. منها المشى وتقليل الملح والان مع تفاصيل الخبر
-5 طرق فعالة للتخلص من الدهون فى منطقة الفخذين وحرقها بسهولة:
1- المشى لمسافات طويلة
فى حين أن التدريبات المنتظمة يمكن أن تكون متعبة وقد تؤثر سلبًا على إرادتك لفقدان الوزن والدهون، فإن المشى أو التنزه مع الأصدقاء يمكن أن يرفع معنوياتك دائمًا، حيث تتضمن رياضة المشى لمسافات طويلة القيام بمجهود كبير وتمرين لعضلات الفخذ الرباعية والساقين وأوتار الركبة والأرداف بما يساعد على حرق الدهون الزائدة حول الفخذين وقد يساعد أيضًا فى تحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن.
2- تمارين القرفصاء
إذا كنت تتطلع بشكل خاص للتخلص من دهون الفخذين فكلما وجدت وقتًا قُم ببعض أشكال القرفصاء، إنها من أكثر التمارين فعالية للفخذين ويمكن أن تساعدك على تقوية عضلاتك، ويمكن أيضًا القيام ببعض تمارين القلب يوميًا للحصول على نتائج أكثر فعالية.
3- التحكم فى تناول الملح
4- حافظ على ترطيب جسمك
عندما تكون جائعًا وتشعر أنك تستطيع أن تأكل أى شيء فهذا هو الوقت الذى يجب أن تكون فيه يقظًا، حيث يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول الطعام فى كثير من الأحيان إلى زيادة دهون الفخذين، كل ما عليك فعله وقتها هو شرب الكثير والكثير من الماء قبل كل وجباتك.
5- النوم الكافى هو المفتاح