شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة للتخلص من دهون الفخذين.. منها المشى وتقليل الملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفخذان من المناطق التى تتراكم فيها الدهون بالجسم مثل البطن، وقد يسبب هذا الأمر مشكلة لبعض الأشخاص، حيث أنه بجانب اتباع نظام غذائى صحى وقوة الإرادة من المهم أداء بعض التمارين والأنشطة البدنية بانتظام لأنها تساعدك فى الحفاظ على جسم نحيف، وهناك مجموعة من الخطوات يمكنك اتباعها بانتظام للتخلص من دهون الفخذين العنيدة، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

-5 طرق فعالة للتخلص من الدهون فى منطقة الفخذين وحرقها بسهولة:

1- المشى لمسافات طويلة

فى حين أن التدريبات المنتظمة يمكن أن تكون متعبة وقد تؤثر سلبًا على إرادتك لفقدان الوزن والدهون، فإن المشى أو التنزه مع الأصدقاء يمكن أن يرفع معنوياتك دائمًا، حيث تتضمن رياضة المشى لمسافات طويلة القيام بمجهود كبير وتمرين لعضلات الفخذ الرباعية والساقين وأوتار الركبة والأرداف بما يساعد على حرق الدهون الزائدة حول الفخذين وقد يساعد أيضًا فى تحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن.

2- تمارين القرفصاء

إذا كنت تتطلع بشكل خاص للتخلص من دهون الفخذين فكلما وجدت وقتًا قُم ببعض أشكال القرفصاء، إنها من أكثر التمارين فعالية للفخذين ويمكن أن تساعدك على تقوية عضلاتك، ويمكن أيضًا القيام ببعض تمارين القلب يوميًا للحصول على نتائج أكثر فعالية.

3- التحكم فى تناول الملح

يمكن أن يؤدى الإفراط فى استهلاك الملح إلى احتباس الماء الزائد فى الجسم ما يترتب عليه الشعور بالانتفاخ وتغيير شكل الجسم بما فى ذلك الفخذين، ومن المهم تقليل تناول الملح.

4- حافظ على ترطيب جسمك

عندما تكون جائعًا وتشعر أنك تستطيع أن تأكل أى شيء فهذا هو الوقت الذى يجب أن تكون فيه يقظًا، حيث يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول الطعام فى كثير من الأحيان إلى زيادة دهون الفخذين، كل ما عليك فعله وقتها هو شرب الكثير والكثير من الماء قبل كل وجباتك.

5- النوم الكافى هو المفتاح

يمكن أن يؤدى النوم غير الكافى إلى زيادة الدهون المختلفة فى الجسم بما فى ذلك دهون الفخذين، وهذا هو سبب ارتباطه بزيادة الوزن بشكل مفرط، لذلك إذا كنت تتطلع إلى فقدان الوزن والدهون حول الفخذين فمن المهم أن تحصل ليلًا على عدد ساعات من 7-8 يوميًا.