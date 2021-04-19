شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من فقدان الشهية؟.. تعرف على أعراض وأسباب هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعانى من فقدان الشهية؟ هل تشعر أيضًا أنك لا ترغب فى تناول الطعام حتى عندما يكون الطعام اللذيذ أمامك؟ يتطور فقدان الشهية عندما تكون لديك رغبة أقل فى تناول أى شيء، وهناك مجموعة من الحالات الصحية هى السبب وراء حالة فقدان الشهية، التى قد يكون سببها نفسيا أو عضويا، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".





أعراض فقدان الشهية:

غالبًا ما يصاحب فقدان الشهية الشعور بالتعب أو الغثيان، لذلك من الأفضل زيارة الطبيب إذا كنت تعانى من الأعراض التالية:

1- فقدان الوزن

أكثر أعراض فقدان الشهية شيوعًا هى فقدان الوزن وما يترتب عليه سوء التغذية فى بعض الحالات، لذلك لابد من مراجعة الطبيب إذا كنت قد فقدت وزنك بسرعة دون سبب واضح، فمن المهم الحصول على مساعدة طبية سريعة لأن ضعف شهيتك قد يكون نتيجة الإصابة بالاكتئاب أو شرب الكحول أو اضطراب الأكل مثل فقدان الشهية العصبى أو الشره المرضى.

2- فقدان حاسة التذوق والتعب

فى حالات نادرة، قد يعانى الأشخاص من فقدان التذوق كعرض من أعراض فقدان الشهية، حيث يشعر الشخص بالتعب والضعف نتيجة عدم الأكل بشكل صحيح، حيث يمكن أن يؤدى عدم تناول الكمية المناسبة من العناصر الغذائية إلى الشعور بالإرهاق.

3- عدم الرغبة فى تناول الطعام

إذا كنت لا تشعر بالجوع أو ليس لديك الرغبة فى تناول الطعام بالرغم أنك لم تتناول شيئًا يُشعرك بالشبع، فهذه أيضًا علامة على فقدان الشهية، حيث تعتبر عدم الرغبة فى تناول الطعام من الأعراض البارزة والملحوظة لضعف الشهية.

- أسباب فقدان الشهية

يمكن أن تكون العديد من الحالات الصحية هى السبب وراء انخفاض الشهية، فى معظم الحالات ستعود شهيتك إلى طبيعتها بمجرد علاج الحالة أو السبب الأساسى فيها:

1- البكتيريا أو الفيروسات

تعد البكتيريا أو الفيروسات أحد أكثر أسباب فقدان الشهية شيوعًا، إذا كان السبب عدوى بكتيرية أو فيروسية فلن تحتاج إلى أى علاج طبى مناسب للأعراض حيث ستعود شهيتك بسرعة إلى طبيعتها بعد علاج العدوى.

2- تناول بعض الأدوية

يعتبر فقدان الشهية من الآثار الجانبية الشائعة لبعض الأدوية، إلى جانب مشاكل أخرى فى الجهاز الهضمى مثل الإمساك أو الإسهال، حيث أن الأدوية والعلاجات التى عادة ما تسبب فقدان الشهية هى المهدئات وبعض المضادات الحيوية والعلاج المناعى والكيميائى.

3- أسباب نفسية

يمكن أن تؤثر الحالة النفسية والعصبية على شهية الفرد، فالحالات النفسية مثل الاكتئاب والقلق ونوبات الهلع والتوتر واضطرابات الأكل هى من أسباب فقدان الشهية.

4- الحالات الطبية

يمكن أن تكون الحالات الطبية طويلة الأمد سببًا رئيسيًا لفقدان الشهية لمجموعة متنوعة من الأسباب، مثل المعاناة من مشاكل فى الجهاز الهضمى والربو ومرض السكرى والغدة الدرقية وفشل القلب وسرطان المعدة والقولون.