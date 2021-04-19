شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الكريز.. يحميك من السرطان ويرطب البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكريز من أنواع الفاكهة الصيفية التي لها عشاق كثيرين، بالإضافة إلى أنها تحتوي علي العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحميك من الأمراض.

وطبقا لتقرير نشر في موقع تايمز اوف إنديا، فإن الكريز يساعد على تعزيز الصحة العامة لجسمك ومن أهم فوائده التالى:

1. تعزيز المناعة

نظرا لأنه غنى بمضادات الأكسدة وفيتامين سي لذا يعزز جهازك المتاعى للوقاية من الأمراض والعدوى الفيروسية.

الكريز غنى بمضادات الأكسدة التى تعمل علي طرد السموم من الجسم وتمنع أضرار الجذور الحرة لذا تقي من الخلايا السرطانية.

3. يمنع الجفاف

الكريز غنى بفيتامين سى لذا يحمى البشرة من الأضرار الناتجة عند التعرض الزائد لاشعة الشمس ويحتوي علي فيتامين ج الذى يعمل علي منع الجفاف والحفاظ علي توزان الماء بالجسم.

4. زيادة التمثيل الغذائي

يحتوي الكريز على الألياف التي تحافظ علي التمثيل الغذائي الجيد وتنظم الهضم وتعزيز انتظام الأمعاء.

5. إنقاص الوزن

يحتوي الكريز على مادة فيتوستيرول التىتعمل علي منع تكون الكولستيرول الصار وبالتالي تساعد في إنقاص وخسارة الوزن.